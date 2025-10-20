O comunicado 'de Vera' sobre a polémica com Dylan: «Não me orgulho, mas não me envergonho»

A forte discussão entre Vera e Dylan é o tema do momento e a concorrente já se manifestou (indiretamente) sobre os atos que teve na casa do Secret Story. Através de um comunicado, escrito em seu nome, mas pela pessoa que a representa cá fora - a afilhada - Vera comentou os últimos acontecimentos e fez-se ouvir.

«Sim, eu reagi. E não me orgulho do que fiz, mas também não me envergonho de ter sentido. Eu dei x chapadas não por raiva, mas por dor. Por cansaço de ver o nome das minhas meninas usado sem respeito. Sou mãe, sou mulher, e sou humana. E às vezes o coração fala mais alto do que a razão», lê-se.

No comunicado, a concorrente acrescenta: «Mas quero também deixar uma mensagem não só por mim, mas por todas as mulheres de Portugal. Nós crescemos a ouvir que devemos ser calmas, discretas, que não devemos reagir. Mas chega. Chega de deixarem que nos calquem, que nos empurrem, que brinquem com o que nos dói».

«Não é falta de classe defender o que é nosso é força, é dignidade, é amor. Todas as mulheres deviam sentir-se no direito de se impor quando ultrapassam os nossos limites. O respeito não se pede conquista-se. E quando o tiram de nós, temos o dever de o recuperar. Hoje errei na forma, mas nunca no motivo», sublinhou.

A mesma nota refere ainda: «Nem sempre é fácil estar exposta, ser julgada, ser mal compreendida… mas saber que desse lado há pessoas que me enviam força, amor e compreensão faz toda a diferença. Obrigada por caminharem comigo nas quedas, nas lutas e nas vitórias. 🤍».

Recorde o que aconteceu

Em causa está o que aconteceu após a gala de ontem: Vera envolveu-se numa forte discussão com Dylan e acabou por perder as estribeiras . O momento parou o País e já está viral na Internet e as reações dentro da casa não demoraram a surgir.

Tudo aconteceu porque Dylan terá falado nas filhas de Vera, ela não gostou e num frente a frente com o concorrente acabou por ultrapassar os limites, deixando os colegas em choque, sem saber como reagir numa situação destas.

Depois do momento, as reações foram muitas: Vera referiu que não admite que ninguém toque no nome das filhas e que fará o que for preciso para as defender e Dylan não calou a revolta com o que aconteceu.

Veja os vídeos do momento.