Vera celebra expulsão de Dylan e defende-se de críticas: «Mais vergonha tinha eu de...»

A expulsão de Dylan no domingo, 30 de novembro, continua a gerar reações dentro e fora do Secret Story 9. Na manhã seguinte, o ex-concorrente marcou presença no programa Dois às 10, onde comentou o facto de Vera ser vista como uma “estrela”, mesmo depois de o ter agredido com quatro chapadas durante o reality show.

Através do Instagram, Vera não deixou passar as declarações e reagiu sem rodeios. «Lamento muito vir aqui manifestar a minha felicidade pela expulsão de ontem, foi merecido», escreveu.

A ex-concorrente aproveitou ainda para esclarecer a origem da sua popularidade: «A minha visibilidade não foi pela atitude menos boa que tive e que levou à minha expulsão, mas pelo meu carisma, pela minha força, pela pessoa livre que sou, sem medo de mostrar ao mundo os meus sentimentos».

Vera defendeu que sempre agiu de acordo com aquilo em que acredita e disse querer continuar a proteger quem sofre em silêncio: «Enquanto existir nesta terra, vou sempre defender o que é meu e muitas pessoas que sofrem em silêncio com comentários dolorosos, que foram feitos ao longo do programa».

A reação terminou com mais um recado direto: «Uma atitude gera uma reação. Foi a mais plausível? Não! Mas mais vergonha tinha eu de ter falado inúmeras m***** que foram ditas constantemente e são consideradas graves!»

Veja aqui: