Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

  • Secret Story
  • Há 1h e 56min
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu - Big Brother

Um reencontro inesperado marcou o Especial de Natal do Dois às 10, na manhã de Natal, quando Vera e Dylan, ex-concorrentes da Casa dos Segredos 9, se cruzaram.

O Especial de Natal Dois às 10, transmitido na manhã de dia 25 de dezembro na TVI, ficou marcado por um momento inesperado fora das câmaras, que acabou por ganhar destaque durante a emissão.

O programa recebeu vários ex-concorrentes da atual edição da Casa dos Segredos para um lanche de Natal. Antes de entrarem no ar, foi possível observar Vera e Dylan, antigos concorrentes da Casa dos Segredos 9, a cumprimentarem-se e a trocarem algumas palavras num ambiente sereno e cordial. Um reencontro marcado pela tranquilidade, em claro contraste com as tensões que caracterizaram a sua passagem pelo reality show, e que acabou por surpreender quem acompanhava os bastidores do programa.

Já em direto, os dois confirmaram que houve efetivamente uma conversa privada entre ambos. Vera e Dylan revelaram que existiu um pedido de desculpas relacionado com os acontecimentos vividos dentro da casa, o que sinalizou uma tentativa de reconciliação e de encerramento de um capítulo conturbado.

Recorde que, Vera foi expulsa da Casa dos Segredos 9 após um episódio de agressão física a Dylan, situação que gerou forte polémica na altura e levou à sua saída do programa. O reencontro no Dois às 10 acabou, assim, por simbolizar um momento de distensão e maturidade, mostrando que, apesar do passado conflituoso, ambos parecem dispostos a seguir em frente.

O Especial de Natal ficou, desta forma, marcado não só pelo espírito festivo habitual, mas também por um gesto de reconciliação que não passou despercebido aos espectadores.

 

