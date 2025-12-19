Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Ao Minuto

«A duas semanas da Final, é que se lembram...»: Leandro sente-se traído pelos amigos? - Big Brother
«A duas semanas da Final, é que se lembram...»: Leandro sente-se traído pelos amigos?

«Sê sincera: Tu estás farta de mim, não estás?»: Fábio ameaça carregar no botão e ir embora - Big Brother
«Sê sincera: Tu estás farta de mim, não estás?»: Fábio ameaça carregar no botão e ir embora

Marisa expõe o desejo de se casar com Pedro e esta foi a reação do concorrente - Big Brother
Marisa expõe o desejo de se casar com Pedro e esta foi a reação do concorrente

«Qual relação!?»: No meio de uma crise, Liliana questiona Fábio e este não reage bem - Big Brother
«Qual relação!?»: No meio de uma crise, Liliana questiona Fábio e este não reage bem

«Punha-te a ti em segundo lugar e o Pedro em terceiro»: Leandro surpreende Liliana - Big Brother
«Punha-te a ti em segundo lugar e o Pedro em terceiro»: Leandro surpreende Liliana

Resort da Malveira: Concorrente avalia o desempenho do casal e a cara de Liliana diz tudo - Big Brother
Resort da Malveira: Concorrente avalia o desempenho do casal e a cara de Liliana diz tudo

Do cabelo às unhas e ao clima de paixão: Marisa faz pedidos inusitados aos concorrentes e o momento com Pedro aquece - Big Brother
Do cabelo às unhas e ao clima de paixão: Marisa faz pedidos inusitados aos concorrentes e o momento com Pedro aquece

"Pinga amor falhado"? Pedro Jorge é "rasgado" em dinâmica e reage - Big Brother
"Pinga amor falhado"? Pedro Jorge é "rasgado" em dinâmica e reage

Bondosa porque lhe fez as pestanas? Liliana elogia Marisa e deixa Leandro em choque - Big Brother
Bondosa porque lhe fez as pestanas? Liliana elogia Marisa e deixa Leandro em choque

Fábio lança elogios inéditos a Inês e Liliana "passa-se" com ciúmes - Big Brother
Fábio lança elogios inéditos a Inês e Liliana "passa-se" com ciúmes

O abraço mais esperado? Marisa surpreende Leandro, mas leva "tacada" - Big Brother
O abraço mais esperado? Marisa surpreende Leandro, mas leva "tacada"

Kizomba para aquecer o clima entre Pedro Jorge e Marisa. E a "vela" ali ao lado... - Big Brother
Kizomba para aquecer o clima entre Pedro Jorge e Marisa. E a "vela" ali ao lado...

A desgarrada mais impressionante protagonizada por Leandro e Liliana: «Levas a mala vazia...» - Big Brother
A desgarrada mais impressionante protagonizada por Leandro e Liliana: «Levas a mala vazia...»

«Choro, amor e confusão» Esta é a visão de Leandro sobre o jogo de Liliana - Big Brother
«Choro, amor e confusão» Esta é a visão de Leandro sobre o jogo de Liliana

Leandro manda boca a Pedro: «Tu é que te preocupas com as aparências» - Big Brother
Leandro manda boca a Pedro: «Tu é que te preocupas com as aparências»

Liliana faz um reparo sobre a forma como Leandro come: «Parece...» - Big Brother
Liliana faz um reparo sobre a forma como Leandro come: «Parece...»

Beijos e mais beijos! Liliana e Fábio em clima de romance durante as limpezas - Big Brother
Beijos e mais beijos! Liliana e Fábio em clima de romance durante as limpezas

Pedro deixa Inês a rir à gargalhada: «Prepara-te para ver um vídeo do Dylan com a tua mãe...» - Big Brother
Pedro deixa Inês a rir à gargalhada: «Prepara-te para ver um vídeo do Dylan com a tua mãe...»

Completamente apaixonados! Pedro enche Marisa de beijos e faz provocação picante: «És ardente» - Big Brother
Completamente apaixonados! Pedro enche Marisa de beijos e faz provocação picante: «És ardente»

"Besties" fazem as pazes? Leandro deixa cair a capa e elogia Pedro: «Ele é muito...» - Big Brother
"Besties" fazem as pazes? Leandro deixa cair a capa e elogia Pedro: «Ele é muito...»

Alegria da casa! Inês rendida à postura de Leandro - Big Brother
Alegria da casa! Inês rendida à postura de Leandro

Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...» - Big Brother
Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»

Fábio desfaz-se em elogios a Inês: «És bastante leal. Foste a mais inteligente» - Big Brother
Fábio desfaz-se em elogios a Inês: «És bastante leal. Foste a mais inteligente»

«Tem muita paciência, sei que não sou fácil...»: Liliana declara-se a Fábio - Big Brother
«Tem muita paciência, sei que não sou fácil...»: Liliana declara-se a Fábio

Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Depois de todas as polémicas, Vera revelou uma conversa privada que teve com Dylan. Houve até um pedido para um encontro.

Vera e Dylan viveram um affair dentro do Secret Story 9, mas a paixão acabou da pior forma possível. Após uma gala, durante a cadeira quente, os dois desentenderam-se e a concorrente acabou por dar quatro chapadas ao colega, acabando por ser expulsa. O ambiente entre os dois ficou de cortar à faca também cá fora, mas parece que os dois já resolveram as suas divergências... e até já houve pedidos de encontros.

Esta semana, Vera e Dylan cruzaram-se pela primeira vez depois do sucedido, nos bastidores da TVI. A nortenha não marcava presença numa gala do Secret Story desde que Dylan foi expulso e este chegou mesmo a provocar a sua 'ex', insinuando que ela teria «medo» de se cruzar com ele em estúdio. Na altura, Vera negou e reagiu de imediato, através da redes sociais, criando um grande alvoroço por parte dos fãs. 

Agora, Vera esclareceu tudo e garantiu que está tudo resolvido. «Depois de ter dito aquilo, ele foi muito achincalhado nas redes sociais e pediu-me logo desculpa. Ele mandou-me uma mensagem a pedir desculpa pelas palavras a dizer que não tinha qualquer problema comigo e que queria encontrar-se comigo para resolvermos a situação. E a verdade é que está tudo melhor. Ele de facto tem sido muito agredido nas redes, coisa que também não merece, e não está a saber lidar com o assunto», começou por dizer, à TV Guia. 

«Achei que era melhor não...»: Vera revela conversa privada com Dylan

A nortenha contou ainda que também pediu desculpa ao colega: «Eu também aproveitei, na mesma conversa, por telefone para lhe pedir desculpa pelos dois pares de estalos. Também sei que reagi a quente e errei. Acho que a situação ficou mais calma desde então.»

«Já nos entendemos, mas não nos encontrámos, apesar de ele já me ter pedido para o fazermos. Mas achei que era melhor não. A verdade é que ambos recebemos propostas de revistas para isso mas não aceitámos. Para já, está tudo bem assim. Eu no meu canto e ele no dele. Encontramo-nos nos programas e é isso», findou.

