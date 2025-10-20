Ao Minuto

10:29
Voz gera alvoroço com anúncio: «Uma das manchetes esconde uma pista para um segredo» - Big Brother
07:36

Voz gera alvoroço com anúncio: «Uma das manchetes esconde uma pista para um segredo»

10:26
Concorrentes acordam com notícias fresquinhas no correio. Veja tudo - Big Brother
05:44

Concorrentes acordam com notícias fresquinhas no correio. Veja tudo

10:23
O acordar na casa depois da noite mais explosiva de sempre. Fábio e Liliana separados? - Big Brother
03:00

O acordar na casa depois da noite mais explosiva de sempre. Fábio e Liliana separados?

10:06
As primeiras palavras de Cristina Ferreira ao que aconteceu com Vera e Dylan: «Mal tinha chegado a casa» - Big Brother

As primeiras palavras de Cristina Ferreira ao que aconteceu com Vera e Dylan: «Mal tinha chegado a casa»

09:55
Vera perde as estribeiras com Dylan e o momento parou o País. Isto é tudo o que precisa saber - Big Brother

Vera perde as estribeiras com Dylan e o momento parou o País. Isto é tudo o que precisa saber

09:53
Liliana abalada com o segredo de Fábio: «Estive a fazer figura de parva» - Big Brother
07:22

Liliana abalada com o segredo de Fábio: «Estive a fazer figura de parva»

09:51
Liliana desaba: «Não tenho suporte. O único que achava que tinha andou a brincar comigo este tempo todo» - Big Brother
06:00

Liliana desaba: «Não tenho suporte. O único que achava que tinha andou a brincar comigo este tempo todo»

09:46
Em lágrimas depois de discutir, Liliana berra: «Eu quero me ir embora mesmo!» - Big Brother
06:00

Em lágrimas depois de discutir, Liliana berra: «Eu quero me ir embora mesmo!»

09:15
Não foi só Vera que abalou a casa! Veja a discussão entre Liliana e Ana que obrigou Pedro Jorge a separar - Big Brother
06:00

Não foi só Vera que abalou a casa! Veja a discussão entre Liliana e Ana que obrigou Pedro Jorge a separar

09:14
Liliana perde as estribeiras com Ana: «Para mim já vens com esse paleio!» - Big Brother
06:00

Liliana perde as estribeiras com Ana: «Para mim já vens com esse paleio!»

09:03
Marisa defende Vera: «Não estou a desculpar, mas como eu tenho filhos eu entendo-a» - Big Brother
03:28

Marisa defende Vera: «Não estou a desculpar, mas como eu tenho filhos eu entendo-a»

08:51
A reação de Dylan depois de atitude de Vera: «Se ela não for embora, vou eu...» - Big Brother
03:19

A reação de Dylan depois de atitude de Vera: «Se ela não for embora, vou eu...»

08:48
Dylan depois de comportamento de Vera: «Tive sorte de não me abrir a cara toda» - Big Brother
02:51

Dylan depois de comportamento de Vera: «Tive sorte de não me abrir a cara toda»

08:45
Vera passada: «Por 250 mil euros vou estar aqui a ser tema gratuito!?» - Big Brother
08:15

Vera passada: «Por 250 mil euros vou estar aqui a ser tema gratuito!?»

08:44
Depois do momento que todos falam, Vera sai do confessionáro: Veja o que se seguiu - Big Brother
08:15

Depois do momento que todos falam, Vera sai do confessionáro: Veja o que se seguiu

08:34
O ambiente na casa depois das atitudes de Vera: Veja as conversas que se seguiram - Big Brother
02:47

O ambiente na casa depois das atitudes de Vera: Veja as conversas que se seguiram

08:29
As imagens que abalaram a noite: Vera ultrapassa limites numa discussão com Dylan - Big Brother
03:19

As imagens que abalaram a noite: Vera ultrapassa limites numa discussão com Dylan

08:25
Liliana arrasa Dylan: «Aqui dentro faz um jogo sujo» - Big Brother
06:39

Liliana arrasa Dylan: «Aqui dentro faz um jogo sujo»

08:20
Aos berros depois da gala, Raquel levanta-se para enfrentar Marisa Susana: «Não gosto de ti» - Big Brother
09:01

Aos berros depois da gala, Raquel levanta-se para enfrentar Marisa Susana: «Não gosto de ti»

01:39
Longe demais! Vera perde a cabeça com Dylan e o impensável acontece - Big Brother
01:59

Longe demais! Vera perde a cabeça com Dylan e o impensável acontece

00:48
Jogo ao rubro: Concorrentes nomeiam em direto e clima aquece na casa - Big Brother
11:58

Jogo ao rubro: Concorrentes nomeiam em direto e clima aquece na casa

00:34
«Sofro de bananofobia»: Está revelado o segredo desta concorrente - Big Brother
01:23

«Sofro de bananofobia»: Está revelado o segredo desta concorrente

00:31
Decisão polémica: Rui nomeado e Fábio imune - Big Brother
12:28

Decisão polémica: Rui nomeado e Fábio imune

00:13
O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite - Big Brother

O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite

00:11
Concorrente abandona a casa e deixa todos em choque. Veja o momento - Big Brother
01:34

Concorrente abandona a casa e deixa todos em choque. Veja o momento

Acompanhe ao minuto
Vera perde as estribeiras com Dylan e o momento parou o País. Isto é tudo o que precisa saber

  • Secret Story
  • Há 1h e 2min
Vera perde as estribeiras com Dylan e o momento parou o País. Isto é tudo o que precisa saber - Big Brother

É o momento de que todos falam, aconteceu na noite passada e nós contamos-lhe tudo.

A casa do Secret Story está ao rubro e o clima não podia ser mais tenso. Depois da gala deste domingo, Vera envolveu-se numa forte discussão com Dylan e acabou por perder as estribeiras. O momento parou o País e já está viral na Internet e as reações dentro da casa não demoraram a surgir. 

Tudo aconteceu porque Dylan terá falado nas filhas de Vera, ela não gostou e num frente a frente com o concorrente acabou por ultrapassar os limites, deixando os colegas em choque, sem saber como reagir numa situação destas. 

Depois do momento, as reações foram muitas: Vera referiu que não admite que ninguém toque no nome das filhas e que fará o que for preciso para as defender e Dylan não calou a revolta com o que aconteceu. 

Veja os vídeos do momento. 

Isto acontece após uma gala em que o segredo de Fábio foi descoberto: «Já me envolvi com uma concorrente da casa», no caso, Vera, precisamente. Foi Joana quem o desvendou e o ambiente desde essa altura que é marcado por grande tensão. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens deste momento, que também marcou a noite deste domingo na casa mais vigiada do País. 

