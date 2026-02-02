Vera quebra o silêncio sobre relação com Dylan. E o desfecho é o mais inesperado de sempre

Vera Cláudia esclareceu todos os pormenores sobre o fim da relação com Dylan. Nas stories do Instagram, a ex concorrente do Secret Story 9 assumiu que cada um está a viver a sua vida e não há qualquer tipo de relação entre ambos. Através das redes sociais, respondeu a uma questão colocada por uma seguidora, que quis saber «como ficou a situação com o Dylan?».

De forma direta, Vera foi clara: «Ficou resolvido. Ele está na vida dele, eu estou na minha», confirmando que o afastamento entre ambos é definitivo.

A passagem de Vera Cláudia e Dylan Fonte pelo Secret Story 9 ficou marcada por momentos intensos e terminou de forma conturbada. O que começou como uma aproximação romântica acabou por ter um desfecho polémico: com a expulsão direta de Vera Cláudia do reality show, após ter dado quatro estalos a Dylan.

Apesar da forma polémica como tudo terminou dentro da casa, Vera Cláudia garantiu que não guarda ressentimentos e fez questão de encerrar o assunto com uma mensagem positiva: «Ele que seja extremamente feliz, porque eu também», frisou.