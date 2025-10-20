Ao Minuto

"Vera" volta às redes sociais: “O vosso amor tem chegado como um abraço doce”

  • Secret Story
  • Há 2h e 32min
"Vera" volta às redes sociais: “O vosso amor tem chegado como um abraço doce” - Big Brother

Vera foi expulsa da casa mais vigiada do País, após uma forte discussão com Dylan. Esta foi a mensagem que a afilhada da concorrente escreveu, em nome de Vera, para agradecer todo o apoio.

A afilhada de Vera, concorrente recentemente expulsa do Secret Story 9, regressou esta segunda-feira às redes sociais depois da polémica agressão a Dylan. Na mensagem que partilhou com os seguidores, deixou palavras de gratidão pelo apoio que tem recebido em nome da madrinha:

 “Agradeço de coração por cada mensagem, por cada gesto de carinho e por todo o amor que tenho recebido em nome da minha Madrinha, que vive esta jornada na Casa dos Segredos. As vossas palavras têm sido como um sopro de ternura que aquece os dias e dá força ao coração”, escreveu.

A publicação prossegue num tom emotivo, refletindo o carinho do público e a ligação afetiva que se criou com a concorrente. “O vosso amor tem chegado como um abraço doce, cheio de luz e força, que nos acompanha em cada passo desta caminhada. Agradeço, de alma cheia, por tanto apoio, por tanta ternura e por nos fazerem sentir este afeto tão bonito. Seja qual for a decisão, o vosso amor será sempre o verdadeiro prémio. ✨”, acrescentou.

Os comentários reforçaram o apoio de alguns fãs e o reconhecimento ao percurso de Vera dentro do reality show. “Vais fazer muita falta na casa 🤍”, escreveu um seguidor. “Força Verinha 👑🔥” e “Vera, foste a concorrente que mais me marcou nestes reality shows”, foram outras das reações deixadas pelos fãs.

A publicação rapidamente se espalhou pelas redes.

 

Afinal, Vera está ou não dentro da casa? Nós explicamos-lhe tudo

O comunicado 'de Vera' sobre a polémica com Dylan: «Não me orgulho, mas não me envergonho»

Vera perde as estribeiras com Dylan e o momento parou o País. Isto é tudo o que precisa saber
