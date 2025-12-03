Por esta ninguém esperava: Vera mostra-se a ter encontro especial com ex-concorrente

Caos na casa! Vera e Marisa Susana pegam-se por causa do gelo: as imagens da discussão que marcou a noite

Vera tem estado muito ativa nas redes sociais desde que deixou a casa do Secret Story 9. Agora, a ex-concorrente partilhou um registo fotográfico em que surge ao lado de uma outra ex-concorrente... e o encontro foi inesperado.

Nas redes sociais, Vera partilhou um story em que surge ao lado de Carolina Nunes, ex-concorrente do Big Brother 2024, e uma das melhores amigas de Ana, que ainda está no Secret Story 9.

Carolina Nunes lançou recentemente uns batons hidratantes e Vera já experimentou. As duas surgiram juntas, e muito animadas, a recriar um dos vídeos mais icónicos de Vera. «Um pouquinho da nossa tarde», escreveu a ex-concorrente do Secret Story, na legenda da publicação.

Pode ver tudo aqui:

Vera celebra expulsão de Dylan e defende-se de críticas: «Mais vergonha tinha eu de...»

A expulsão de Dylan no domingo, 30 de novembro, continua a gerar reações dentro e fora do Secret Story 9. Na manhã seguinte, o ex-concorrente marcou presença no programa Dois às 10, onde comentou o facto de Vera ser vista como uma “estrela”, mesmo depois de o ter agredido com quatro chapadas durante o reality show.

Através do Instagram, Vera não deixou passar as declarações e reagiu sem rodeios. «Lamento muito vir aqui manifestar a minha felicidade pela expulsão de ontem, foi merecido», escreveu.

A ex-concorrente aproveitou ainda para esclarecer a origem da sua popularidade: «A minha visibilidade não foi pela atitude menos boa que tive e que levou à minha expulsão, mas pelo meu carisma, pela minha força, pela pessoa livre que sou, sem medo de mostrar ao mundo os meus sentimentos».

Vera defendeu que sempre agiu de acordo com aquilo em que acredita e disse querer continuar a proteger quem sofre em silêncio: «Enquanto existir nesta terra, vou sempre defender o que é meu e muitas pessoas que sofrem em silêncio com comentários dolorosos, que foram feitos ao longo do programa».

A reação terminou com mais um recado direto: «Uma atitude gera uma reação. Foi a mais plausível? Não! Mas mais vergonha tinha eu de ter falado inúmeras m***** que foram ditas constantemente e são consideradas graves!»

Veja aqui: