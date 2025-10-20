Expulsão de Vera: o que se diz nas redes sociais

O vídeo partilhado no Instagram da TVI após a expulsão de Vera, na sequência da agressão a Dylan, gerou uma onda de reações entre os seguidores do Secret Story 9. As opiniões dividem-se entre quem lamenta a saída da concorrente e quem defende que a decisão foi justa.

Entre os comentários mais destacados, lê-se: “Tenho pena, era das minhas preferidas. Mas infelizmente a reação dela não é aceitável. Desejo muita sorte 🍀”, escreveu uma espectadora. Outra utilizadora acrescentou: “Não se pode banalizar a violência e o que a Vera fez ultrapassou todos os limites, mas compreendo o que a levou a isso. Devia ter tido a capacidade de responder de outra forma, mas com aquele tipo é difícil. Infelizmente caiu na armadilha que o Dylan montou. Foi uma pena. Era uma excelente jogadora. Boa sorte, Vera 🍀🤍.”

Também houve quem saísse em defesa da concorrente expulsa: “Acho que agressão verbal também deveria ser levada muito a sério! Esta mulher @veraclaudiaoficial tem o meu respeito”, escreveu uma seguidora. Por outro lado, alguns foram mais diretos: “Bye, bye. Agressão é agressão, ponto final.”

A expulsão de Vera continua a dominar as redes sociais e a dividir opiniões, com muitos a elogiarem o seu percurso no jogo e outros a reforçarem que a decisão da produção foi inevitável perante o incidente.