23:52
27:04

23:14
Expulsão de Vera: o que se diz nas redes sociais

23:01
A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

23:01
Última Hora: Vera é expulsa do “Secret Story” — E estas foram as reações da casa

23:00
"Vera" volta às redes sociais: “O vosso amor tem chegado como um abraço doce”

22:18
03:11

Estes são os nomeados da semana. Saiba quem está em risco de abandonar a casa mais vigiada do País

22:12
04:29

Vera não contém as lágrimas ao perceber quem a ignorou na despedida

22:06
04:30

Vera é expulsa e lança recado misterioso antes de sair: «Vai haver uma conversa lá fora»

21:58
03:50

Casa em choque! As reações dos concorrentes às imagens de Vera e Dylan

21:55
01:45

É oficial e a Voz é soberana: Vera está expulsa do Secret Story

21:53
04:59

Confrontado por Cristina Ferreira e com Vera presente, Dylan reage em direto à polémica que abanou a casa

21:50
02:48

«Arrepende-se?»: Cristina Ferreira confronta Vera em direto no Especial

21:47
04:29

Chegou o momento da verdade! Vera vai finalmente saber a decisão da Voz

21:39
Com namorado cá fora, Inês é o novo "alvo romântico" de Dylan? As confissões mais inesperadas do concorrente aqui

21:26
01:17

Marisa e Pedro Jorge em conversa picante no sofá: «Sabes o que é que tenho mais saudades?»

20:54
01:46

Liliana arrependeu-se de terminar o noivado com Zé?: «Foi o meu erro. Eu precipitei-me»

20:07
03:58

«Para mim isto chega entre nós os dois»: Liliana deixa Fábio desolado

19:54
04:44

Gritos e mais gritos: Liliana berra na cara de Ana e acaba em lágrimas no colo da amiga

19:51
05:15

«Isto é podridão a mais»: Vera dispara para a casa e enquanto isso, Marisa Susana 'mete veneno'

19:33
04:53

Imagens na íntegra. Após o momento polémico, Vera deixa ameaças no ar e atira: «Vocês são uns porcos!»

19:18
03:34

«Esta autoridade dela a falar... eu não gosto!»: Marisa Susana grita na cara de Raquel

19:08
05:24

«Sinto-me um pouco usada»: Liliana 'junta todos os pontos' e vira costas a Fábio

18:54
01:47

«Agora vais virar os dois (...) vão fazer um trisal»: Vera é alvo de provocações após segredo de Fábio ser revelado

18:51
03:04

«Vou virar tudo do avesso!»: Gritos e tensão mostram Dylan como nunca o viu

18:36
02:46

Dylan assume interesse por Inês e há uma mão do concorrente que não passa despercebida

Expulsão de Vera: o que se diz nas redes sociais

  Secret Story
  • Há 2h e 16min
A expulsão de Vera desencadeia uma verdadeira tempestade de comentários nas redes sociais.

O vídeo partilhado no Instagram da TVI após a expulsão de Vera, na sequência da agressão a Dylan, gerou uma onda de reações entre os seguidores do Secret Story 9. As opiniões dividem-se entre quem lamenta a saída da concorrente e quem defende que a decisão foi justa.

Entre os comentários mais destacados, lê-se: “Tenho pena, era das minhas preferidas. Mas infelizmente a reação dela não é aceitável. Desejo muita sorte 🍀”, escreveu uma espectadora. Outra utilizadora acrescentou: “Não se pode banalizar a violência e o que a Vera fez ultrapassou todos os limites, mas compreendo o que a levou a isso. Devia ter tido a capacidade de responder de outra forma, mas com aquele tipo é difícil. Infelizmente caiu na armadilha que o Dylan montou. Foi uma pena. Era uma excelente jogadora. Boa sorte, Vera 🍀🤍.”

Também houve quem saísse em defesa da concorrente expulsa: “Acho que agressão verbal também deveria ser levada muito a sério! Esta mulher @veraclaudiaoficial tem o meu respeito”, escreveu uma seguidora. Por outro lado, alguns foram mais diretos: “Bye, bye. Agressão é agressão, ponto final.”

A expulsão de Vera continua a dominar as redes sociais e a dividir opiniões, com muitos a elogiarem o seu percurso no jogo e outros a reforçarem que a decisão da produção foi inevitável perante o incidente.

