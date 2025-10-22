Após expulsão do Secret Story, Vera tem "encontro" especial com ex-concorrente

Vera foi expulsa do Secret Story 9 na passada segunda-feira, 20 de outubro, depois de ter agredido Dylan na cadeira quente. Agora, a ex-concorrente regressou à vida normal e já teve um 'encontro' com um ex-concorrente.

A partilha foi feita nos stories do Instagram. Fábio Daniel, o ex-concorrente que desistiu da Casa dos Segredos 24 horas depois de a edição começar, fez uma videochamada com Vera e mostrou tudo aos fãs. «És vista por ti própria e por mim também. Linda», escreveu o jovem, na legenda da publicação.

Pode ver tudo aqui: