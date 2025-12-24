Ao Minuto

Com Liliana dentro da casa, Fábio tem jantar com Vera e noite acaba em festa

  • Secret Story
  • Hoje às 13:18
Com Liliana dentro da casa, Fábio tem jantar com Vera e noite acaba em festa - Big Brother

Entre reencontros, copos erguidos e memórias do passado, Fábio e Vera, ex-concorrentes do Secret Story, voltaram a juntar-se fora da casa num jantar que evoluiu para uma noite de festa, reacendendo a curiosidade dos fãs.

O jogo pode ter terminado para Fábio, mas cá fora a sua vida social continua a dar que falar. O ex-concorrente foi recentemente visto a jantar com Vera e partilhou nas suas redes sociais o acontecimento.

Recorde-se que Fábio e Vera já se conheciam antes de entrarem no reality show e mantinham uma amizade de longa data, tendo inclusive vivido um envolvimento no passado. No entanto, já dentro da casa, Fábio acabou por se aproximar de Liliana, com quem iniciou uma relação, que permanece ativa mesmo com Fábio fora da casa.

Mas a noite não ficou apenas pelo jantar. Fábio partilhou nas redes sociais um vídeo onde surge Vera a celebrar com uma garrafa, num ambiente claramente festivo, dando a entender que seguiram para a noite após a refeição. Também presentes estavam Lídia e Bruno, ex-concorrentes do reality show.

O reencontro e proximidade de Fábio e Vera não passou despercebido aos seguidores. 

Temas: Vera Fabio

