Eis uma foto rara de Fábio e Vera juntos antes do Secret Story

Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

As imagens mais sensuais de Inês, a concorrente que está na mira de Dylan e Vera

A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

A noite de ontem ficou marcada por um dos momentos mais tensos da atual edição do “Secret Story 9”.

Vera foi expulsa por decisão direta da Voz, depois de agredir o colega Dylan com dois estalos na cara. A decisão, inédita nesta temporada, foi comunicada durante o Especial apresentado por Cristina Ferreira, num momento carregado de emoção, lágrimas e uma conversa intensa entre a apresentadora e a concorrente.

Já esta manhã, Vera esteve no programa “Dois às 10”, da TVI, conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, onde falou abertamente sobre o que viveu dentro da casa mais vigiada do país. Entre o arrependimento, a reflexão e a emoção, a ex-concorrente fez um balanço da sua participação e comentou o momento que levou à sua saída.

Mas o que mais chamou a atenção fora do programa foi um gesto vindo de alguém muito especial. Na sua página de Instagram, Vera repartilhou uma fotografia antiga ao lado de Fábio, também concorrente da casa e com quem já teve uma relação próxima antes do início do reality show.

Veja a foto original, em baixo.

Na legenda da publicação — originalmente partilhada na conta oficial de Fábio — podia ler-se uma mensagem de apoio clara: “Nunca nada será por acaso. Estamos juntos, Verinha.”

O gesto não passou despercebido entre os fãs, que encheram as redes sociais com mensagens de carinho e solidariedade para com a ex-concorrente, elogiando a cumplicidade entre os dois.

Após uma expulsão polémica e mediática, Vera mostra agora sinais de querer recomeçar, contando com o apoio de amigos, colegas e seguidores.

Veja, em baixo, o vídeo da entrevista completa.

No vídeo em baixo, recorde o momento da expulsão de Vera da casa mais vigiada do País.