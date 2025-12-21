Inédito! Vera mostra foto privada com Fábio e revela pormenores da relação deles fora da casa

Ao Minuto

21:48
Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa - Big Brother
03:11

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa

21:45
Emoções ao rubro. Concorrentes desfazem-se em lágrimas com visita especial das famílias - Big Brother
04:42

Emoções ao rubro. Concorrentes desfazem-se em lágrimas com visita especial das famílias

21:36
«Todo sexy»: Marisa elogia Pedro Jorge em plena Gala - Big Brother
01:55

«Todo sexy»: Marisa elogia Pedro Jorge em plena Gala

21:32
Pais Natal invadem a Malveira: e escondem identidades muito especiais - Big Brother
00:22

Pais Natal invadem a Malveira: e escondem identidades muito especiais

21:29
Imagens exclusivas dos filhos de Marisa e Pedro viralizam e fãs não têm dúvidas: eles são a fotocópia do pai! - Big Brother
03:33

Imagens exclusivas dos filhos de Marisa e Pedro viralizam e fãs não têm dúvidas: eles são a fotocópia do pai!

19:21
Visitas especiais, um passaporte para a final e nomeações que podem mudar tudo: Não perca a gala do Secret Story - Big Brother

Visitas especiais, um passaporte para a final e nomeações que podem mudar tudo: Não perca a gala do Secret Story

14:47
«A mim não me tiram»: Leandro não tem dúvidas da sua posição na casa - Big Brother
05:28

«A mim não me tiram»: Leandro não tem dúvidas da sua posição na casa

14:30
Fábio entra em cena após tensão entre Leandro e Liliana - Big Brother
04:14

Fábio entra em cena após tensão entre Leandro e Liliana

13:40
Despique sem fim: Liliana e Leandro não se entendem - Big Brother
04:03

Despique sem fim: Liliana e Leandro não se entendem

13:17
Pedro não esconde a emoção: «Beijinhos filhos» - Big Brother
03:42

Pedro não esconde a emoção: «Beijinhos filhos»

13:13
Lágrimas sem fim: Canção deixa Marisa de rastos - Big Brother
04:33

Lágrimas sem fim: Canção deixa Marisa de rastos

02:22
Fábio farta-se das atitudes de Liliana: «Olha para ti! Não consegues estar bem» - Big Brother
01:48

Fábio farta-se das atitudes de Liliana: «Olha para ti! Não consegues estar bem»

02:18
Clima azeda entre Liliana e Fábio: «Mas tu queres discutir? Não sabes falar» - Big Brother
02:38

Clima azeda entre Liliana e Fábio: «Mas tu queres discutir? Não sabes falar»

02:10
No meio de uma sessão de mimos na cama, Liliana atira para Fábio: «Parece que queres engatar...» - Big Brother
02:40

No meio de uma sessão de mimos na cama, Liliana atira para Fábio: «Parece que queres engatar...»

00:27
Afinal, o que pensam as pessoas da relação de Fábio e Liliana? «Não é mulher para ele, está a ser manipulado» - Big Brother
01:48

Afinal, o que pensam as pessoas da relação de Fábio e Liliana? «Não é mulher para ele, está a ser manipulado»

00:21
A ferver. Fábio perde a paciência com Liliana: «Tenho que andar feito cão atrás de ti?» - Big Brother
02:23

A ferver. Fábio perde a paciência com Liliana: «Tenho que andar feito cão atrás de ti?»

00:17
Discussão entre Leandro e Liliana sobe de tom: «Cresce, pode ser que vás a algum lado na vida» - Big Brother
03:21

Discussão entre Leandro e Liliana sobe de tom: «Cresce, pode ser que vás a algum lado na vida»

00:06
Pedro e Liliana perdem a cabeça com Leandro: «Não te faças de vítima» - Big Brother
04:49

Pedro e Liliana perdem a cabeça com Leandro: «Não te faças de vítima»

23:41
Revelações surpreendentes do Natal em casa de Pedro: «Ele é muito prendado» - Big Brother
03:33

Revelações surpreendentes do Natal em casa de Pedro: «Ele é muito prendado»

23:34
Provocação de Liliana estraga momento romântico de Pedro e Marisa: «Parece que eu já vi isso mas com outra pessoa» - Big Brother
03:54

Provocação de Liliana estraga momento romântico de Pedro e Marisa: «Parece que eu já vi isso mas com outra pessoa»

23:25
Leandro e Liliana implacáveis com Pedro: «Se nem uma amizade se consegue manter, quanto mais uma relação» - Big Brother
02:44

Leandro e Liliana implacáveis com Pedro: «Se nem uma amizade se consegue manter, quanto mais uma relação»

22:30
Clima de romance. Liliana e Fábio protagonizam mais um momento de carinho - Big Brother
00:45

Clima de romance. Liliana e Fábio protagonizam mais um momento de carinho

22:10
Implacável. Leandro ignora Liliana: «Estás a ouvir?» - Big Brother
01:55

Implacável. Leandro ignora Liliana: «Estás a ouvir?»

21:55
Pedro e Marisa protagonizam momento romântico ao som de «Única Mulher» - Big Brother
02:55

Pedro e Marisa protagonizam momento romântico ao som de «Única Mulher»

21:47
Momento Épico. Fábio rendido às cantorias de Leandro - Big Brother
00:39

Momento Épico. Fábio rendido às cantorias de Leandro

Inédito! Vera mostra foto privada com Fábio e revela pormenores da relação deles fora da casa

Inédito! Vera mostra foto privada com Fábio e revela pormenores da relação deles fora da casa - Big Brother

Vera partilhou uma foto nunca antes vista ao lado de Fábio e contou pormenores sobre a relação que os dois tiveram fora do Secret Story 9.

Vera não esconde o carinho especial que sente por FábioOs dois tiveram um affair antes de entrarem no Secret Story 9, mas acima de tudo são muito amigos. Agora, a concorrente expôs uma foto nunca antes vista ao lado de Fábio e confidenciou pormenores da relação de ambos.

A nortenha, de 34 anos, esteve a responder a perguntas dos fãs nas redes sociais e um deles quis saber se esta iria manter uma relação próxima com Fábio no futuro. 

«Vais continuar amiga do Fábio? Gostava muito da vossa amizade», quis saber o internauta. Vera respondeu: «Irei continuar, claro. Sempre fomos muito unidos e a nossa amizade é muito especial. Tanto ele quer o melhor para mim, como eu quero o melhor para ele», escreveu, na legenda de uma fotografia carinhosa dos dois.

Veja tudo aqui:

 

Mas as perguntas mais aguçadas que fizeram a Vera envolvem Inês, por quem Vera se apaixonou dentro da casa. As duas acabaram por se afastar e a jovem do Montijo vive agora um romance ao lado de Dylan, que chegou a ser  o 'ex' de Vera. 

Um fã quis saber: «Se a Inês quiser ter uma conversa, terás?» Vera não hesitou em esclarecer: «Não sei! Estou magoada com a Inês, não posso esconder isso. Guardo os melhores momentos e é nesses que me vou focar, é através dessas memórias que tenho as melhores respostas às minhas questões.»

Mas as perguntas não ficaram por aqui. «Seja sincera: já esqueceu a Inês?», perguntou um fã. «Quem vive do passado é museu! Eu já esqueci a Inês, sim. Desejo-lhe as maiores felicidades», clarificou Vera.

«O que te apetece dizer à Inês?», atirou outro seguidor. «NADA. Às vezes, o silêncio também é uma mensagem, e essa é avançada demais», concluiu a ex-concorrente.

Entre várias perguntas, Vera falou ainda sobre Dylan, Fábio, Liliana e Leandro. Veja tudo na galeria que preparámos para si!

