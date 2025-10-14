Segredo de Fábio e Vera está por um triz: Concorrente tenta acertar e isto acontece

As imagens da noite ardente de Liliana e Fábio, 24 horas após o fim do noivado com Zé

No Secret Story, a tensão está ao rubro e a vontade de acertar segredos aumenta a pico. Joana decidiu arriscar e fez uma das apostas mais comentadas da semana: a concorrente acredita que o segredo de Vera e Fábio é “Somos um ex-casal”.

Determinada e confiante na sua intuição, Joana apostou todas as fichas nesta teoria. No entanto, o palpite acabou por não estar totalmente certo. Embora, a concorrente esteja perto da verdade, dado que o segredo de Fábio é: Já me envolvi com uma concorrente da casa. Ainda não foi desta que acertou.

Apesar de a aposta ter falhado oficialmente, a reação do par de Fábio, Liliana, não passou despercebida e a concorrente não escondeu as lágrimas.

Entre sorrisos nervosos, silêncios e olhares, o jogo promete ficar ainda mais intenso. Afinal, Joana errou mas não foi por muito.