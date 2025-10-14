Ao Minuto

21:13
03:34

21:10
07:41

20:02
Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

19:55
00:18

19:45
05:09

19:37
05:35

19:26
03:44

19:21
03:42

19:18
00:30

19:11
01:51

18:52
03:36

18:51
02:31

18:50
07:16

18:49
06:35

18:26
04:07

18:18
05:28

18:14
03:41

18:06
03:42

18:02
00:42

17:45
08:40

17:37
09:23

17:19
02:57

17:16
Segredo de Fábio e Vera está por um triz: Concorrente tenta acertar e isto acontece

17:12
03:05

17:04
04:54

Joana arriscou e tentou desvendar o segredo de Vera e Fábio no Secret Story. Apostou que os dois eram um ex-casal, falhou, mas ficou muito mais perto da verdade do que imagina.

No Secret Story, a tensão está ao rubro e a vontade de acertar segredos aumenta a pico. Joana decidiu arriscar e fez uma das apostas mais comentadas da semana: a concorrente acredita que o segredo de Vera e Fábio é “Somos um ex-casal”.

Determinada e confiante na sua intuição, Joana apostou todas as fichas nesta teoria. No entanto, o palpite acabou por não estar totalmente certo. Embora, a concorrente esteja perto da verdade, dado que o segredo de Fábio é: Já me envolvi com uma concorrente da casa. Ainda não foi desta que acertou.

Apesar de a aposta ter falhado oficialmente, a reação do par de Fábio, Liliana, não passou despercebida e a concorrente não escondeu as lágrimas. 

Entre sorrisos nervosos, silêncios e olhares, o jogo promete ficar ainda mais intenso. Afinal, Joana errou mas não foi por muito. 

