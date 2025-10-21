Ao Minuto

14:42
14:38
14:25
06:15

14:24
04:44

14:24
04:44

14:16
01:04

12:50
04:51

12:34
05:38

12:03
12:00
06:01

11:36
04:40

11:20
10:58
05:46

10:41
01:59

10:29
02:42

10:11
10:05
01:58

02:46
04:12

02:38
15:27

02:33
07:43

02:16
01:43

01:31
02:26

01:13
05:10

01:06
06:21

00:47
07:56

O reencontro mais esperado e que originou o caos no Secret Story: É isto que Vera vai dizer às filhas

O reencontro mais esperado e que originou o caos no Secret Story: É isto que Vera vai dizer às filhas - Big Brother

Exclusivo: Vera dá novidades sobre as filhas e como vai ser o reencontro

Vera acabou expulsa do Secret Story porque não aguentou ver as suas filhas a serem usadas por Dylan como ‘arma de arremesso’. Um dia depois de abandonar a casa mais vigiada do País, a ex-concorrente ainda não conseguiu reencontrar-se com as meninas. O reencontro está para breve e promete ser surpreendente.

Em declarações exclusivas, Vera explicou que pretende chegar de surpresa a casa. «Eu vou chegar de surpresa, elas já sabem que eu não estou no programa. Os meus familiares já as informaram, mas não sabem a hora e o dia. Vai ser surpresa. A primeira coisa que vou querer é dizer que as amo muito e agradecer por me terem apoiado e por terem aguentado até agora sem a minha presença. Vou querer levá-las a jantar. E no fim de semana aproveitar ao máximo com elas», declarou Vera. «Elas devem estar a morrer saudades minhas», afirmou.

Vera diz que leva do programa a certeza de que o melhor de si é ser uma mulher livre. «Mais uma vez confirmo para mim mesma, ser como sou, livre, é sem dúvida o melhor de mim. Não troco isso, por nada».

E como gostaria de ser lembrada? «Temos de ser felizes ao máximo, sem medo de julgamentos, sem filtros. Não temos de seguir o que os outros querem», afirma.

Se tivesse a oportunidade de um dia voltar ao programa, Vera garante que ia ser ainda mais divertida. «Devemos olhar para nós com muito amor», remata.  

Vera revela o seu segredo e tem a ver com um cantor famoso 

Depois de uma noite intensa no “Secret Story 9”, marcada pela sua expulsão após uma agressão ao colega Dylan, Vera regressou esta manhã à televisão. A ex-concorrente foi convidada de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa Dois às 10, onde falou abertamente sobre tudo: a sua experiência dentro da casa, o momento da expulsão e, sobretudo, o mistério em torno do seu segredo.

Com visível emoção, Vera revelou finalmente o segredo que guardou durante semanas: “Fui criada por um cantor famoso.” E o nome não deixou ninguém indiferente — José Malhoa.

“Durante um período da minha vida, a família do José foi muito importante para mim. Deram-me a oportunidade de viver momentos muito especiais. Os meus pais trabalhavam imenso e não tinham tempo de qualidade comigo... Éramos vizinhos”, contou Vera, ligeiramente emocionada.

No entanto, o que parecia uma bonita história de gratidão ganhou contornos inesperados. Cristina Ferreira explicou que José Malhoa não reconheceu a versão de Vera, admitindo não se recordar dessa proximidade.

“O José Malhoa não entendeu logo, porque se calhar a forma como tu percebes o que eles te ajudaram… para ele, pode não ser vista da mesma forma”, esclareceu Cristina. “A filha dele, a Rita, é quem o lembra de ti e explica quem foste na vida deles. Eles fizeram tudo do coração, mas tu sentiste que te ajudaram a formar quem és.”

Veja o momento, no vídeo em baixo.

Ainda assim, Vera fala da importância dessas memórias e que continuará a recordar o cantor e a sua família com carinho.

Recorde, no vídeo em baixo, o momento em que a ex-concorrente foi expulsa pela Voz. 

 

 

A conversa, marcada por emoção e momentos de reflexão, mostrou uma nova faceta da ex-concorrente, que tenta agora seguir em frente após a polémica expulsão da casa mais vigiada do país.

Veja, no vídeo em baixo, a conversa na íntegra.

 

Em cima, percorra a galeria de imagens com todas as reações à expulsão de Vera da casa mais vigiada do País.

Temas: Vera Filhas

