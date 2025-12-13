Ao Minuto

Vera "abre as portas" da sua vida privada e mostra as filhas pela primeira vez

  • Secret Story
  • Há 2h e 44min
Vera "abre as portas" da sua vida privada e mostra as filhas pela primeira vez - Big Brother

Vera, ex-concorrente do Secret Story 9, mostrou pela primeira vez uma fotografia das filhas.

Vera transformou-se num verdadeiro fenómeno da Internet depois de participar no Secret Story 9, mas a verdade é que se mantém muito resguardada no que à sua vida privada diz respeito. Porém, a ex-concorrente abriu uma exceção e mostrou aos fãs, pela primeira vez, uma fotografia das filhas. 

A partilha foi feita nos stories do Instagram. «Seremos as únicas que amamos as sextas-feiras?», escreveu Vera, na legenda da imagem em que se podem ver as duas meninas, de costas, com as malas da escola. 

Ora veja tudo aqui:

 

Após polémica com Dylan, Vera mostra-se mais sensual do que nunca: «Uma mulher destas não é para qualquer um»

Vera tem sido um verdadeiro fenómeno da Internet desde que saiu do Secret Story 9, mas ultimamente foi falada por motivos menos felizes. A ex-concorrente e Dylan envolveram-se numa troca de farpas bombásticas durante a última gala do reality show da TVI e, pouco depois, a nortenha recorreu às redes sociais para divulgar um vídeo em que se mostra mais empoderada do que nunca.

Mas vamos por partes. Tudo começou quando, na gala, Cristina Ferreira questionou Dylan sobre a ausência de Vera na plateia dos ex-concorrentes e o jovem de Viana do Castelo referiu que a colega estaria «com medo» de o encarar. «Ela tem medo de vir, na semana passada não veio, devia saber que eu ia sair, esta semana eu estou cá também não veio. A ver se vem para a semana», disse. 

Rapidamente Vera reagiu nas redes sociais e não foi meiga nas críticas. «Quero esclarecer um ponto que foi completamente deturpado: não faltei a nenhuma gala por medo de ninguém», disse. 

«Esta narrativa é tão absurda quanto conveniente para quem precisa de inventar histórias para se manter relevante. Durante o programa mostrei várias vezes que não me intimido com provocações e quem acompanhou sabe disso perfeitamente», acrescentou. 

A publicação de Vera que está a dar que falar

Horas mais tarde, Vera voltou ao Instagram para partilhar um vídeo em que se mostra de vestido de lantejoulas, com um decote ousado, e faz movimentos muito sensuais. 

«Devemos aproveitar todos os dias a nossa felicidade, sentir cada momento com leveza e gratidão. A vida se torna mais bonita quando permitimos que o dia nos toque de forma suave, quando respiramos fundo e percebemos que cada instante tem algo a ensinar», começou por escrever, na legenda daquela partilha.

E acrescentou: «E que nunca falte em nós o reconhecimento por todo o carinho que recebemos ao longo do caminho. Cada gesto de afeto, cada palavra boa, cada presença que nos acolhe é um presente que merece ser agradecido.»

«Que saibamos viver com o coração aberto, celebrando a vida e valorizando aqueles que fazem parte dela 🤍✨ Obrigado a todos que estão aqui enorme beijinho», findou. 

Os fãs ficaram rendidos à sensualidade de Vera e encheram a publicação de rasgados elogios. «Realmente uma mulher destas não é para qualquer um!❤️», «Deusa deslumbrante não há palavras», «você tá um ABSURDO de linda, sério, eu tô sem condições», «A bomba 💣 do secret story», são alguns dos comentários que se podem ler.

Pode ver tudo aqui:

