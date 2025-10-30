Após sair do Secret Story, Vera deixa recado implacável: «Ninguém faz como eu»

Caos na casa! Vera e Marisa Susana pegam-se por causa do gelo: as imagens da discussão que marcou a noite

Joana desvenda o segredo de Fábio e deixa a casa em choque: As imagens do momento aqui

Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

A Internet não fala de outra coisa. Fora do Secret Story, Vera volta a viralizar: as imagens que mostram tudo

Vera foi expulsa do Secret Story 9 na semana passada, depois de agredir Dylan, mas tem sido um verdadeiro fenómeno fora da casa. Agora, a ex-concorrente do reality show da TVI recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem especial.

«Alerta de saudades! Quem mais está a sentir falta do meu brilho, das minhas gargalhadas e daquela presença diária na televisão? Porque, sejamos sinceras, ninguém faz como eu! 💁🏽‍♀️», escreveu, na legenda de uma fotografia que partilhou no Instagram, de quando ainda estava dentro da casa.