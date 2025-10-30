Após sair do Secret Story, Vera deixa recado implacável: «Ninguém faz como eu»

Ao Minuto

18:53
Marisa Susana responde a provocações de Dylan: «Pela conversa que estás a ter, em ti foram bem dadas» - Big Brother
02:54

18:45
Raquel defende Marisa e critica Pedro Jorge: «Tem de assumir as ‘barbaridades’ que diz» - Big Brother
04:38

18:37
Leandro implacável com Liliana: «Faz as malas e vai embora» - Big Brother
04:07

18:26
Fábio não perdoa Liliana: «Não namoramos e já me falhas» - Big Brother
01:46

18:20
Liliana e Pedro Jorge protagonizam almoço especial: Veja todas as imagens - Big Brother
03:22

18:11
Liliana conta a Marisa que Pedro Jorge admitiu que se envolveria com ela. Veja a reação da concorrente - Big Brother
03:21

18:07
Marisa indignada com Pedro Jorge após almoço com Liliana: «Falta de respeito» - Big Brother
06:07

17:12
De voz embargada e desfeita em lágrimas. Raquel mostra o lado mais frágil e emociona a casa - Big Brother
02:37

17:00
Marisa dá opinião sobre relações e a casa explode: «Mudas para agradar. Onde está o amor próprio?» - Big Brother
04:52

16:53
«A única pessoa que tenho de agradar sou eu»: Liliana deixa recado aos colegas - Big Brother
00:56

16:38
«Estás a dizer que não queres mais nada comigo»: Liliana em choque com decisão de Fábio - Big Brother
08:10

16:36
Relação chegou ao fim? Fábio implacável com Liliana: «Não tenho nada para falar contigo» - Big Brother
04:49

16:35
Conflito intenso entre Leandro e Pedro Jorge deixa Marisa e Marisa Susana em alerta atrás das portas - Big Brother
07:06

16:32
De costas voltadas? Leandro reprova atitude do amigo: «Tu dizes uma coisa, fazes outra» - Big Brother
04:38

16:30
Ataque de ciúmes? Fábio desconfortável com dança de Liliana com Pedro Jorge - Big Brother
03:49

16:28
Pedro Jorge desabafa para as câmeras: «Ela tem que se controlar com aquelas bocas» - Big Brother
02:46

16:24
Fábio reage a almoço especial de Liliana e Pedro Jorge: «Foi bom assim, para ver as atitudes que tu tens» - Big Brother
02:13

16:21
Enquanto almoçava com Liliana, Pedro Jorge recebeu um avião que gerou falatório na casa - Big Brother
01:35

16:18
Imperdível: A reação de Marisa ao ver Pedro voltar do almoço com Liliana - Big Brother
02:10

16:16
Liliana e Pedro Jorge dançam bem agarradinhos - Big Brother
04:32

16:04
Tensão no ar! Liliana desconfia de segredo de casal e envolve Pedro Jorge: «Será que és tu?» - Big Brother
05:13

15:46
Liliana deixa claro a Pedro Jorge: «Neste momento, eu tirava a Marisa» - Big Brother
04:54

15:40
Pedro assume a Liliana que faria casal com Marisa: «Gosto de mulheres mais velhas» - Big Brother
06:05

15:31
Clima de ‘flirt’? Liliana questiona Pedro Jorge: «Tens interesse em alguém da casa?» - Big Brother
05:08

15:24
Pedro Jorge surpreende Liliana ao revelar que pagou pelo almoço. Veja a reação - Big Brother
09:03

Após sair do Secret Story, Vera deixa recado implacável: «Ninguém faz como eu»

  • Secret Story
  • Há 1h e 0min
Após sair do Secret Story, Vera deixa recado implacável: «Ninguém faz como eu» - Big Brother

Vera, ex-concorrente do Secret Story 9, deixou uma mensagem forte aos fãs - e uma 'indireta' para os colegas da casa mais vigiada do País.

Vera foi expulsa do Secret Story 9 na semana passada, depois de agredir Dylan, mas tem sido um verdadeiro fenómeno fora da casa. Agora, a ex-concorrente do reality show da TVI recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem especial.

«Alerta de saudades! Quem mais está a sentir falta do meu brilho, das minhas gargalhadas e daquela presença diária na televisão? Porque, sejamos sinceras, ninguém faz como eu! 💁🏽‍♀️», escreveu, na legenda de uma fotografia que partilhou no Instagram, de quando ainda estava dentro da casa.

Veja tudo aqui:

