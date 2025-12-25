Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Vera tomou uma decisão radical em relação a Inês, que ainda está dentro do Secret Story 9 e não faz ideia do que se passa fora da casa mais vigiada do País.

No programa 'Dois às 10' da TVI, a ex-concorrente - que foi expulsa por agredir Dylan - falou sobre Inês, com quem formou uma amizade na casa, mas que não acabou da melhor forma precisamente por causa do colega.

«Não me imagino a ter uma conversa com a Inês, não consigo, não vou conseguir, porque acho que não vai ser sincero da parte dela. Acho que ela poderia ter sido sincera como eu fui, eu fui sincera por aquilo que eu estava a sentir…», disse Vera.

Vera explicou depois a diferença na relação com Inês e com Dylan: «A Inês focou-se mais no cuidado, preocupação comigo e eu fiquei mais ligada aquilo que a Inês me transmitiu, o Dylan focava-se mais nos colegas e procurava-me muito poucas vezes», acrescentou.

Recorde-se que Vera começou uma relação amorosa com Dylan dentro da casa. Contudo, os dois desentenderam-se e ela acabou a agredi-lo, sendo expulsa do programa. Depois, Dylan aproximou-se de Inês e os dois iniciaram um romance.