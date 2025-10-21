Inês estava disposta a terminar a relação cá fora? Vera expõe conversa íntima que teve com a concorrente

Vera foi expulsa do Secret Story 9 depois de ter perdido a cabeça com Dylan. Esta manhã, a ex-concorrente esteve no Dois às 10, da TVI, e falou sobre a relação com Inês, que tanto deu que falar dentro da casa.

A assistente dentária, de 34 anos, confidenciou que Inês lhe terá dito, numa conversa privada, que Inês pensou em terminar a relação que tem fora da casa. Vera confessou que Inês não lhe disse abertamente que também gostava da amiga «devido à exposição», mas sentiu que havia essa vontade da parte dela.

Vera explicou que não ficou magoada por Inês não ter assumido o que sentia e foi então que fez uma revelação única: «Tanto é que ela chegou uma vez a comentar comigo, da forma que a gente sabe, que iria falar com a Voz e pôr término à relação dela, que ela também queria mostrar um pouco mais da Inês».

Cristina Ferreira não hesitou em perguntar: «Portanto, ela equacionou já terminar a relação dela cá fora?». Vera justificou: «Ela chegou a falar comigo sobre isso». A concorrente garantiu ainda que Inês lhe dava alguma esperança sobre uma eventual relação. «Acredito mais especificamente ao assunto eu e Inês que a exposição, para ela, ia ser muito difícil», disse.

Veja aqui o vídeo do momento: