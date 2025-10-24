Vera revela todos os detalhes das noites com Inês: «Debaixo dos lençóis...»

Vera marcou presença nos programas “Última Hora” e “Diário” do “Secret Story 9”, e surpreendeu ao recordar um gesto especial partilhado com Inês quando dormiam na mesma cama.

Durante a emissão, na tarde desta quinta-feira, 23 de outubro, Adriano Silva Martins desafiou a ex-concorrente: «Debaixo dos lençóis havia uma escrita. Conta-nos o que é que se escreviam nessas mãos». «Conta-nos amiga. Sem muitos pormenores», acrescentou Diana Lopes.

Entre sorrisos e alguma timidez, Vera começou por dizer: «Eu estava sempre triste à noite». Nuno Eiró entrou na brincadeira e sugeriu: «Escreve aqui».

A ex-concorrente acabou por partilhar o significado do gesto e revelou: «Era algo carinhoso. Aquela força transmitida à noite de: “Amanhã tu consegues”».

A comentadora Diana Lopes não resistiu e provocou: «Vocês estavam só a escrever poemas ou havia um bocadinho mais para além da escrita?».

‘Confrontada’ com a questão, Vera respondeu de imediato: «Poemas, poemas.» Ainda assim, Diana insistiu: «E ela dava muitas reticências?» Ao que Vera confirmou, entre risos: «Muitas, muitas. E era isso que me puxava também».

Vera foi expulsa do Secret Story 9 depois de ter perdido a cabeça com Dylan. Esta manhã, a ex-concorrente esteve no Dois às 10, da TVI, e falou sobre a relação com Inês, que tanto deu que falar dentro da casa.

A assistente dentária, de 34 anos, confidenciou que Inês lhe terá dito, numa conversa privada, que Inês pensou em terminar a relação que tem fora da casa. Vera confessou que Inês não lhe disse abertamente que também gostava da amiga «devido à exposição», mas sentiu que havia essa vontade da parte dela.

Vera explicou que não ficou magoada por Inês não ter assumido o que sentia e foi então que fez uma revelação única: «Tanto é que ela chegou uma vez a comentar comigo, da forma que a gente sabe, que iria falar com a Voz e pôr término à relação dela, que ela também queria mostrar um pouco mais da Inês».

Cristina Ferreira não hesitou em perguntar: «Portanto, ela equacionou já terminar a relação dela cá fora?». Vera justificou: «Ela chegou a falar comigo sobre isso». A concorrente garantiu ainda que Inês lhe dava alguma esperança sobre uma eventual relação. «Acredito mais especificamente ao assunto eu e Inês que a exposição, para ela, ia ser muito difícil», disse.

Veja aqui o vídeo do momento: