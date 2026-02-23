Surpresa! Vera conhece dois concorrentes do Secret Story 10: «Meu amor»

Vera Cláudia marcou a nona edição do Secret Story pela sua postura frontal e pela forma como acabou por sair da casa mais vigiada do País. Agora que está cá fora a ver começar uma nova edição, surpreendeu-se ao perceber que conhecia dois dos concorrentes em jogo.

Falamos primeiramente de Jéssica: «Boa sorte, diva. Felicíssima por este programa receber uma diva como tu e que promete muita diversão. Arrasa muito, estamos todos aqui a torcer por ti», escreveu nas stories do Instagram.

Para além de Jéssica, Vera conhece ainda Hélder: «Meu amor parabéns (...) Estou muito feliz. Que surpresas maravilhosas! Vai com tudo», disse através da mesma ferramenta daquela rede social.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens dos novos concorrentes em jogo.