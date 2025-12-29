Quem mantém Vera e Fábio unidos fora da casa? A resposta pode surpreender

De queixo caído: a reação de Lídia ao descobrir o segredo mais bem guardado da casa

Dentro da casa mais vigiada do País, muitas são as amizades que se têm criado entre concorrentes. A ligação que une Lídia a Fábio e Vera, não é uma exceção. No passado sábado, dia 27 de dezembro, a ex-concorrente recorreu às redes sociais para salientar a forte amizade que criou com Fábio e Vera.

Através do Instagram, Lídia publicou fotografias ao lado de cada um dos amigos, num momento que aparenta ter sido um jantar especial a três. Na legenda, escreveu apenas «Os meus», evidenciando a cumplicidade e o carinho que os une.

Os dois concorrentes não ficaram indiferentes à publicação e já reagiram de forma igualmente emotiva: «Há pessoas que conhecemos e guardamos para sempre nos nossos corações, e tu és uma delas.» escreveu Fábio na caixa de comentários.

Vera também não ficou indiferente e fez uma sentida declaração à amiga: «Costumo dizer: onde formos felizes, ficamos! É assim que me sinto desde o primeiro dia que tivemos juntas no SS9! Trago as melhores memórias, todas elas felizes e divertidas e genuínas! Cá fora não podia ser diferente. Amar e a priorizar quem é real. Um beijinho, minha Di».