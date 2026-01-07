Amizade com Liliana chegou ao fim? Vera põe os pontos nos is e a resposta surpreende

Flores e um anel de diamantes: As imagens completas do tão esperado pedido de namoro de Fábio a Liliana

Vera esclareceu tudo sobre a amizade com Liliana, que tem sido posta em causa desde a final do Secret Story 9. A ex concorrente recorreu às redes sociais para esclarecer as dúvidas dos seguidores, não só a propósito da sua vida pessoal, como também questões relacionadas com o reality show.

Quando questionada sobre a amizade com Liliana, Vera não deixou nada por dizer e começou por questionar: «São inúmeras mensagens sobre este assunto, que não estou a conseguir perceber porquê?». De seguida, a ex concorrente afirmou com firmeza: «Eu e a @lilianaoliveirass9 não estamos chateadas, nós estivemos juntas no sábado e iremos estar em breve novamente juntas!», explicou.

Por fim, Vera acaba por explicar que só não está mais vezes, não só com a colega, como também com os restantes amigos, porque a vida assim não o permite: «Se pudéssemos estar mais estaríamos mas tanto eu e todos nós temos todos uma vida por de trás nem sempre é possível estar juntos!», frisa.

Vera e Liliana sempre mantiveram uma amizade muito cúmplice. Desde o início programa as nortenhas têm-se mostrado muito cúmplices. Ainda que tenha sido expulsa do programa em outubro, Vera nunca deixou de apoiar Liliana, que acabou por conquistar o 3º lugar do pódio.

