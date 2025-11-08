Marcia Soares aparece ao lado de figura icónica dos reality shows da TVI

Márcia Soares surpreendeu os fãs ao partilhar ao lado de uma das figuras mais icónicas dos reality shows da TVI, Vera, um vídeo no Instagram. As duas juntaram-se para recriar uma das frases mais emblemáticas de Vera, que se tornou viral quando a ex-concorrente ainda estava dentro da casa.
O encontro inesperado entre as duas personalidades televisivas deixou os seguidores entusiasmados e nostálgicos, com muitos a recordar os melhores momentos dos reality shows da estação de Queluz de Baixo.
Nos comentários, multiplicaram-se os elogios à boa disposição das duas e à química que demonstraram no vídeo, que rapidamente acumulou milhares de visualizações e partilhas. «Adorooo, queremos maissss 😍😍», «Adoro! 😂😂😂» e «Duas mulheres que são notadas por elas mesmas e por Portugal inteiro 😊❤️» são alguns dos comentários que se podem ler na publicação.
Com este reencontro de ex-concorrentes e agora comentadoras, Márcia e Vera provaram que o universo dos reality shows continua a criar laços e a gerar momentos de puro entretenimento.