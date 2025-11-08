Marcia Soares aparece ao lado de figura icónica dos reality shows da TVI

Ao Minuto

13:29
Leandro não perdoa: «Raquel precisas de ajuda para fazer as malas?» - Big Brother
02:00

Leandro não perdoa: «Raquel precisas de ajuda para fazer as malas?»

13:22
De amigas a rivais? Raquel enfrenta Ana Cristina e atira duras palavras - Big Brother
07:52

De amigas a rivais? Raquel enfrenta Ana Cristina e atira duras palavras

13:08
Concorrentes arrasam Liliana e não poupam nas palavras: «Lambona» - Big Brother
04:41

Concorrentes arrasam Liliana e não poupam nas palavras: «Lambona»

11:25
Picardias matinais: Leandro, Marisa Susana e Pedro Jorge em desacordo logo pela manhã - Big Brother
03:09

Picardias matinais: Leandro, Marisa Susana e Pedro Jorge em desacordo logo pela manhã

09:39
Inédito. Pedro Jorge aborda Marisa: «A tua postura corporal diz tudo» - Big Brother
03:18

Inédito. Pedro Jorge aborda Marisa: «A tua postura corporal diz tudo»

09:33
Liliana expõe Pedro Jorge e garante que tudo não passou de jogo - Big Brother
04:42

Liliana expõe Pedro Jorge e garante que tudo não passou de jogo

09:15
Ana Cristina não tem dúvidas: Raquel é mais forte que Pedro Jorge - Big Brother
04:20

Ana Cristina não tem dúvidas: Raquel é mais forte que Pedro Jorge

08:55
Márcia faz revelação íntima em direto que deixa todos boquiabertos - Big Brother
03:44

Márcia faz revelação íntima em direto que deixa todos boquiabertos

08:53
Este é o beijo do momento. Veja as imagens que estão a dar que falar - Big Brother
01:56

Este é o beijo do momento. Veja as imagens que estão a dar que falar

08:39
Marisa desabafa com Pedro Jorge: «Sinto-me gozada» - Big Brother
07:44

Marisa desabafa com Pedro Jorge: «Sinto-me gozada»

08:20
Reunião pacífica no alpendre acaba com farpa de Liliana: «Sem Sal» - Big Brother
06:49

Reunião pacífica no alpendre acaba com farpa de Liliana: «Sem Sal»

22:36
Nomeados revelam quem gostariam que fosse expulso já este domingo - Big Brother
05:11

Nomeados revelam quem gostariam que fosse expulso já este domingo

22:30
«Ele é carente e puxou isto para ele...»: Dylan reage a novo boato sobre si - Big Brother
01:15

«Ele é carente e puxou isto para ele...»: Dylan reage a novo boato sobre si

22:20
Sem papas na língua, a Voz provoca Inês: «O Dylan beija bem?» - Big Brother
01:22

Sem papas na língua, a Voz provoca Inês: «O Dylan beija bem?»

22:19
«Critica as poderosas e agora imita Liliana?» A 'má-língua' sobre Bruna que salta à vista - Big Brother
01:21

«Critica as poderosas e agora imita Liliana?» A 'má-língua' sobre Bruna que salta à vista

22:16
«Sonsa e mentirosa do pau oco»: A Voz 'pica' Ana com boato polémico - Big Brother
02:48

«Sonsa e mentirosa do pau oco»: A Voz 'pica' Ana com boato polémico

22:12
«Até faz (...) tal é o entusiasmo»: Pedro Jorge é confrontado com boato - Big Brother
00:56

«Até faz (...) tal é o entusiasmo»: Pedro Jorge é confrontado com boato

22:02
«A Liliana escolhe ser insuportável todos os dias»: Quem terá dito isto? Descubra aqui - Big Brother
01:04

«A Liliana escolhe ser insuportável todos os dias»: Quem terá dito isto? Descubra aqui

22:02
«O Fábio só está aqui a sujar lençóis»: O telefone toca na casa e só traz 'má-língua' - Big Brother
01:45

«O Fábio só está aqui a sujar lençóis»: O telefone toca na casa e só traz 'má-língua'

21:49
«Não estás aqui a fazer nada (...) A porta está aberta»: Alta tensão entre dois concorrentes - Big Brother
03:19

«Não estás aqui a fazer nada (...) A porta está aberta»: Alta tensão entre dois concorrentes

21:41
O amor chegou ao quarto rosa: Esta foi a reação de Inês logo a seguir ao primeiro beijo a Dylan - Big Brother
00:54

O amor chegou ao quarto rosa: Esta foi a reação de Inês logo a seguir ao primeiro beijo a Dylan

20:17
Última Hora: Este foi o primeiro beijo de Dylan e Inês. As imagens exclusivas aqui - Big Brother
05:55

Última Hora: Este foi o primeiro beijo de Dylan e Inês. As imagens exclusivas aqui

19:55
Imitação ou provocação? Bruna ridiculariza Liliana ao usar as suas botas - Big Brother
02:55

Imitação ou provocação? Bruna ridiculariza Liliana ao usar as suas botas

19:50
«Tenho a minha mulher grávida dentro da casa»: A especulação de Marisa Susana que está a dar que falar - Big Brother
04:38

«Tenho a minha mulher grávida dentro da casa»: A especulação de Marisa Susana que está a dar que falar

19:43
Raquel tenta despistar colegas após pista reveladora mas Fábio acerta em cheio - Big Brother
03:23

Raquel tenta despistar colegas após pista reveladora mas Fábio acerta em cheio

Marcia Soares aparece ao lado de figura icónica dos reality shows da TVI

  • Secret Story
  • Há 2h e 21min
Marcia Soares aparece ao lado de figura icónica dos reality shows da TVI - Big Brother

Márcia Soares e Vera uniram-se num vídeo divertido e recriaram uma das frases mais icónicas dos reality shows da TVI.

Márcia Soares surpreendeu os fãs ao partilhar ao lado de uma das figuras mais icónicas dos reality shows da TVI, Vera, um vídeo no Instagram. As duas juntaram-se para recriar uma das frases mais emblemáticas de Vera, que se tornou viral quando a ex-concorrente ainda estava dentro da casa.

O encontro inesperado entre as duas personalidades televisivas deixou os seguidores entusiasmados e nostálgicos, com muitos a recordar os melhores momentos dos reality shows da estação de Queluz de Baixo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marcia Soares (@wvrciv)

Nos comentários, multiplicaram-se os elogios à boa disposição das duas e à química que demonstraram no vídeo, que rapidamente acumulou milhares de visualizações e partilhas. «Adorooo, queremos maissss 😍😍», «Adoro! 😂😂😂» e «Duas mulheres que são notadas por elas mesmas e por Portugal inteiro 😊❤️» são alguns dos comentários que se podem ler na publicação.

Com este reencontro de ex-concorrentes e agora comentadoras, Márcia e Vera provaram que o universo dos reality shows continua a criar laços e a gerar momentos de puro entretenimento.

Temas: Vera Marcia Soares

