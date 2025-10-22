O que une Vera do Secret Story a Marco do 1º primeiro Big Brother? «Há coincidências inexplicáveis»

A expulsão de Vera da casa do Secret Story é o tema do momento. A concorrente excedeu-se e acabou por perder a cabeça e agredir Dylan, sendo expulsa pela Voz, que é soberana.

O que muitos não sabem é que há uma coincidência por trás deste acontecimento, que o une a Marco Borges, concorrente do primeiro Big Brother de sempre em Portugal.

A agressão de Vera a Dylan aconteceu exatamente no mesmo dia em que Marco deu o tão famoso pontapé a Sónia e Cristina Ferreira sublinhou essa coincidência em conversa com Vera no 'Dois às 10', um dia após a sua expulsão.

«Mas curiosamente, aconteceu no mesmo dia em que um outro concorrente de reality, na primeira edição foi expulso. O Marco», disse a apresentadora da TVI. «25 anos depois», completou Claudio Ramos. Cristina Ferreira rematou: «Foi exatamente no mesmo dia, há coincidências que são inexplicáveis».

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens da expulsão de Vera e todas as reações ao momento.

O momento que parou o País em 2000

Há 25 anos, Portugal viveu um momento que ficou marcado na memória coletiva do país: Em 2000, a estreia do Big Brother em Portugal foi um marco na televisão nacional, não só por ser o primeiro reality show transmitido no país, mas também pelo pontapé que um dos concorrentes, Marco, deu à colega, Sónia.

Durante uma discussão acesa entre Marco e Sónia, em que as tensões entre os dois concorrentes se acumulavam, Marco acabou por desferir um pontapé na Sónia, uma atitude que gerou um clamor imediato em todo o país.

O vídeo aqui:

A reação do público foi imediata. Os meios de comunicação social em Portugal e as redes sociais (que ainda começavam a ganhar força) reagiram de forma expressiva, tendo sido inclusive notícia no 'Jornal da Uma'. As discussões sobre o incidente tornaram-se predominantes nas conversas do dia a dia, nas escolas, nos locais de trabalho e até nas reuniões familiares.

Após o incidente, a produção do programa decidiu expulsar Marco da casa do Big Brother. O seu comportamento foi duramente criticado, e a sua expulsão foi uma resposta direta ao que aconteceu.

Hoje, 25 anos após o acontecimento, podemos olhar para esse momento como uma lição de como a televisão e os reality shows têm o poder de refletir – e até de influenciar – as dinâmicas sociais. O incidente de Marco e Sónia foi um reflexo das tensões e complexidades das interações humanas.

O pontapé de Marco a Sónia é, sem dúvida, um dos episódios mais emblemáticos da história da televisão em Portugal. Foi um momento que fez o país parar, refletir e questionar o que estava a acontecer em frente aos ecrãs. Hoje, 25 anos depois, podemos olhar para aquele incidente não apenas como uma memória, mas também como um marco na evolução da televisão portuguesa e dos reality shows em geral.