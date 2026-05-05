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Vera expõe mensagens de Pedro Jorge e gera tensão com Marisa em direto: «Se quiseres mando-te os prints»

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A polémica instalou-se em direto no Secret Story – Desafio Final. Vera reagiu pela primeira vez às alegadas mensagens de Pedro Jorge e o confronto em estúdio rapidamente subiu de tom.

A polémica em torno de Pedro Jorge continua a dar que falar. Depois das insinuações feitas por Liliana Oliveira, Vera decidiu reagir pela primeira vez no programa ‘Última Hora’ do Secret Story - Desafio Final. E houve confronto em direto com Marisa Pires, companheira do concorrente.

Numa primeira fase, Marisa começou por esclarecer tudo o que aconteceu, segundo a sua versão dos factos. Veja aqui:

Vera confirmou que recebeu mensagens de Pedro Jorge: «Em janeiro, o Pedro contactou-me via Instagram, mandou o perfil do amigo a dizer que o amigo me queria conhecer, que gostou muito da minha prestação».

No entanto, revelou que existiu mais do que uma mensagem e destacou um detalhe que não lhe agradou: «Logo de imediato, era 1h02 da manhã, o amigo mandou-me a foto do Pedro em bomba e disse: “O Pedro quer que tu venhas à Covilhã”». Perante isso, foi clara: «Convites esses à 1h02 da manhã, para mim, não são convites em que eu posso considerar que sejam super normais».

Numa ligação feita em estúdio, Marisa Pires desvalorizou a situação, defendendo que «o Pedro apenas disse para vir à Covilhã para conhecer o amigo». Mas Vera não concordou e levantou dúvidas: «Mas porque é que o amigo tem que mandar foto do Pedro se é o amigo que está interessado em conhecer-me? E porque é que ele diz que o Pedro está a dizer para vires à Covilhã?».

Reality em direto?
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O confronto subiu de tom e Vera colocou-se no lugar de Marisa: «Se tu, esposa do teu marido, estavas ao lado, não aceitavas que o teu marido contactasse uma ex-concorrente que nem é amiga». E reforçou: «Não aceitavas que o próprio fosse incomodar à 1 e tal da manhã».

Vera garantiu que não respondeu às mensagens: «Se quiseres eu mando-te os prints hoje».

Já numa fase mais acesa da discussão, deixou uma frase que marcou o momento: «O marido não é meu, querida, é teu». E acrescentou: «Se calhar que eu fosse ter com ele à 1 e tal da manhã a conversa aí já era outra».

Marisa ainda reagiu com uma provocação, ao que Vera respondeu: «O teu homem sabe tanto os meus poderes de sedução que aconselhou o amigo».

O momento acabou por gerar forte tensão em direto e está entre os mais comentados do programa.

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