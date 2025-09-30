Marisa Susana e Vera como nunca as vimos: Concorrentes 'viradas no avesso' e o motivo é bem gelado

Ao Minuto

18:07
Última Hora! Um concorrente do Secret Story vai ser sancionado
01:03

Última Hora! Um concorrente do Secret Story vai ser sancionado

17:46
De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

17:37
Liliana magoada com Fábio: «Queimei a minha imagem, totalmente»
10:44

Liliana magoada com Fábio: «Queimei a minha imagem, totalmente»

17:36
Fábio perto do segredo de Liliana? «Já admitiste que o teu segredo...»
03:23

Fábio perto do segredo de Liliana? «Já admitiste que o teu segredo...»

16:59
Vera coloca-se no centro da dinâmica para ouvir criticas dos colegas, mas o inesperado acontece
01:32

Vera coloca-se no centro da dinâmica para ouvir criticas dos colegas, mas o inesperado acontece

16:57
Tensão! Pedro atira a Liliana: «Cala-te mas é»
05:59

Tensão! Pedro atira a Liliana: «Cala-te mas é»

16:46
Clima azedou! Vera faz acusações e Dylan levanta-se: «Só te estás a envergonhar a ti»
08:56

Clima azedou! Vera faz acusações e Dylan levanta-se: «Só te estás a envergonhar a ti»

16:44
Ana Cristina faz confissão: «Sinto que não consigo ser eu»
06:35

Ana Cristina faz confissão: «Sinto que não consigo ser eu»

16:36
Leandro alvo de críticas: «É uma personagem (...) Sabe as reações que vai causar»
09:54

Leandro alvo de críticas: «É uma personagem (...) Sabe as reações que vai causar»

16:18
Debate intenso no Secret Story! Postura de Sandro alvo de grandes críticas por causa de Cristiano Ronaldo
15:15

Debate intenso no Secret Story! Postura de Sandro alvo de grandes críticas por causa de Cristiano Ronaldo

16:15
Ana Cristina e Liliana em picardia: «Eu digo o que me apetecer»
01:00

Ana Cristina e Liliana em picardia: «Eu digo o que me apetecer»

16:14
Liliana responde às insinuações de Dylan: «Onde é que sou criança aqui?»
02:49

Liliana responde às insinuações de Dylan: «Onde é que sou criança aqui?»

16:13
Vera desabafa com Inês e Lidia: «Eu sou assim»
02:50

Vera desabafa com Inês e Lidia: «Eu sou assim»

16:12
Dylan sobre Vera: «Se puder, para a semana vai para a chapa»
06:10

Dylan sobre Vera: «Se puder, para a semana vai para a chapa»

16:11
Dylan arrasa Vera: «Consegue-se contradizer do inicio ao fim da frase»
03:11

Dylan arrasa Vera: «Consegue-se contradizer do inicio ao fim da frase»

16:02
Vera deixa tudo em pratos limpos e Marisa Susana atira: «Vais começar a chorar»
05:08

Vera deixa tudo em pratos limpos e Marisa Susana atira: «Vais começar a chorar»

15:54
«Sinto que as tuas reações são super exageradas»: Marisa Susana e Bruna contra Vera
04:37

«Sinto que as tuas reações são super exageradas»: Marisa Susana e Bruna contra Vera

15:48
Bruna sem papas na lingua para Vera: «Estás à procura de alguém que te dê contracena»
05:09

Bruna sem papas na lingua para Vera: «Estás à procura de alguém que te dê contracena»

15:45
Dylan lança farpas a Liliana em almoço com Vera: «Achei que as tuas atitudes para uma mulher de 34... é uma criança»
02:22

Dylan lança farpas a Liliana em almoço com Vera: «Achei que as tuas atitudes para uma mulher de 34... é uma criança»

15:12
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

14:25
Cabelo vermelho, loiro e tranças: os visuais mais camaleónicos de Inês que a deixaram irreconhecível

Cabelo vermelho, loiro e tranças: os visuais mais camaleónicos de Inês que a deixaram irreconhecível

14:22
Nunca antes visto: Joana usa prancha para o cabelo na cozinha e gera reações
02:51

Nunca antes visto: Joana usa prancha para o cabelo na cozinha e gera reações

14:18
De olhos arregalados, Joana 'parte para cima' de Marisa Susana e os gritos não têm fim
04:35

De olhos arregalados, Joana 'parte para cima' de Marisa Susana e os gritos não têm fim

14:17
Irreconhecível e arrojada: As fotos que mostram como era Inês antes de entrar no Secret Story 9

Irreconhecível e arrojada: As fotos que mostram como era Inês antes de entrar no Secret Story 9

13:46
«Não preciso de nada disto, eu apareço de qualquer maneira!»: Leandro 'dispara' para Joana
02:57

«Não preciso de nada disto, eu apareço de qualquer maneira!»: Leandro 'dispara' para Joana

Marisa Susana e Vera como nunca as vimos: Concorrentes 'viradas no avesso' e o motivo é bem gelado

  • Secret Story
  • Hoje às 12:23

  • Secret Story
  • Hoje às 12:23
Marisa Susana e Vera como nunca as vimos: Concorrentes 'viradas no avesso' e o motivo é bem gelado

No Secret Story 9, Marisa Susana e Vera protagonizam aceso bate-boca... e tudo por causa de gelo. Saiba tudo o que aconteceu.

Depois do Especial de nomeações desta segunda-feira, 29 de setembro, Vera perdeu a cabeça com Marisa Susana e decidiu atirar o seu gelo para dentro da piscina como forma de a picar. O clima azedou e as duas acabaram num bate-boca aceso.

Mas vamos por partes: na semana passada, Marisa Susana teve a missão de ir à dispensa e, em vez de trazer alimentos, trazer apenas sacos de gelo. A concorrente adora comer gelo e o objetivo era levar os colegas a pensar que esta tinha tido uma atitude egoísta para com a casa: em vez de trazer alimentos para todos, trouxe sacos de gelo para ela própria.

A casa ficou virada do avesso e, nestas nomeações, Marisa Susana recebeu alguns votos exatamente por essa atitude. Um desses votos partiu de Vera que, no pós-Especial, não escondeu o seu desagrado e decidiu atirar o gelo da colega para dentro da piscina. 

«Vais ficar sem o gelo todo! Se queres jogar com maldade, então passa por cima de mim, a ver se a minha maldade não é pior do que a tua», disse Vera, aos gritos. «Que medo!», retorquiu Marisa Susana. 

«Estamos quites, minha amiga. Se os meus colegas estão sem comida à tua pala, então tu vais ficar sem gelo», atacou ainda Vera. Marisa Susana pediu à colega que parasse de gritar e Vera ainda se exaltou mais:  «Eu grito as vezes que eu quiser! Ainda não bateste de frente com uma maluca! Se achavas que eras maluca, vais ver o que é uma pessoa maluca. Não aches que és a única maluca. Fica atenta que pode aparecer uma mais maluca do que tu. Podes ir apanhar o gelo à piscina».

Veja aqui o momento de alta tensão:

