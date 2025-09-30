Marisa Susana e Vera como nunca as vimos: Concorrentes 'viradas no avesso' e o motivo é bem gelado

Depois do Especial de nomeações desta segunda-feira, 29 de setembro, Vera perdeu a cabeça com Marisa Susana e decidiu atirar o seu gelo para dentro da piscina como forma de a picar. O clima azedou e as duas acabaram num bate-boca aceso.

Mas vamos por partes: na semana passada, Marisa Susana teve a missão de ir à dispensa e, em vez de trazer alimentos, trazer apenas sacos de gelo. A concorrente adora comer gelo e o objetivo era levar os colegas a pensar que esta tinha tido uma atitude egoísta para com a casa: em vez de trazer alimentos para todos, trouxe sacos de gelo para ela própria.

A casa ficou virada do avesso e, nestas nomeações, Marisa Susana recebeu alguns votos exatamente por essa atitude. Um desses votos partiu de Vera que, no pós-Especial, não escondeu o seu desagrado e decidiu atirar o gelo da colega para dentro da piscina.

«Vais ficar sem o gelo todo! Se queres jogar com maldade, então passa por cima de mim, a ver se a minha maldade não é pior do que a tua», disse Vera, aos gritos. «Que medo!», retorquiu Marisa Susana.

«Estamos quites, minha amiga. Se os meus colegas estão sem comida à tua pala, então tu vais ficar sem gelo», atacou ainda Vera. Marisa Susana pediu à colega que parasse de gritar e Vera ainda se exaltou mais: «Eu grito as vezes que eu quiser! Ainda não bateste de frente com uma maluca! Se achavas que eras maluca, vais ver o que é uma pessoa maluca. Não aches que és a única maluca. Fica atenta que pode aparecer uma mais maluca do que tu. Podes ir apanhar o gelo à piscina».

Veja aqui o momento de alta tensão: