Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível

Vera foi expulsa do Secret Story por ter agredido Dylan e foi confrontada com os segredos dos colegas. No programa 'Dois às 10' da TVI, a ex-concorrente reagiu ao facto de Pedro Jorge e Marisa serem um casal verdadeiro e não escondeu o espanto.

«Que perigo Cristina. Eu até estava a ligar o Pedro à Ana e ninguém vai chegar lá. Eles são muitos bons», disse Vera, após ser questionada sobre este mistério surpreendente.

Recorde-se que Pedro e Marisa são um casal verdadeiro, mas não é esse o segredo deles, o que dificulta ainda mais a descoberta dos colegas. Ele tem o segredo «o meu marido está na casa» e ela «o pai dos meus filhos está na casa».

Esta não é a primeira vez que os ex-concorrentes se surpreendem com a revelação. Sempre que alguém sai da casa mais vigiada do País, Cristina Ferreira revela o segredo ao recente expulso. Lídia e Joana protagonizaram as reações mais hilariantes.

Recorde aqui a reação de Lídia:

E aqui a reação de Joana: