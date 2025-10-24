Este é o carro de luxo de Vera de que todos falam: Ex-concorrente exibe automóvel de sonho

A ex-participante do “Secret Story 9” publicou um vídeo no Instagram que rapidamente se tornou tema de conversa entre os fãs do programa. No registo, Vera surge pronta para mais uma participação no “Diário”, mas foi o automóvel que a acompanhava que acabou por roubar todas as atenções: um elegante Mercedes.

«A caminho do Diário às 18:00! Prontos para comentar TUDO sobre os últimos acontecimentos na casa desde a minha saída?Não percam, vai dar que falar!», escreveu a ex-concorrente na legenda da publicação, que acumulou reações entusiasmadas e elogios.

Recorde a expulsão de Vera...

Vera envolveu-se numa forte discussão com Dylan e acabou por perder as estribeiras. O momento parou o País e já está viral na Internet e as reações dentro da casa não demoraram a surgir.

Tudo aconteceu porque Dylan terá falado nas filhas de Vera, ela não gostou e num frente a frente com o concorrente acabou por ultrapassar os limites, deixando os colegas em choque, sem saber como reagir numa situação destas.

Após uma madrugada intensa, onde o confronto entre Vera e Dylan incendiou as redes sociais, o ambiente na casa aqueceu ainda mais com a expulsão da concorrente, por decisão soberana da Voz.

A Voz decidiu expulsar Vera. Confrontada por Cristina, Vera reagiu à decisão e revelou se está ou não arrependida do seu comportamento na casa.

Depois do momento, as reações foram muitas: Vera referiu que não admite que ninguém toque no nome das filhas e que fará o que for preciso para as defender e Dylan não calou a revolta com o que aconteceu.

Veja, em baixo, os vídeos do momento.