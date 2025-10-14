Todos perdem dinheiro: Voz castiga concorrentes com dura sanção... e a 'culpada' foi Vera

Na gala do passado domingo do Secret Story 9, Marisa Susana recebeu uma consequência: deveria preparar o pequeno almoço para todos os colegas da casa. Mas esta 'missão' caiu por terra e os concorrentes acabaram sancionados: e tudo por causa de Vera.

No Especial desta segunda-feira, 13, Cristina Ferreira chamou Marisa Susana ao confessionário e confrontou-a com imagens em que mostra Vera a preparar o seu pequeno almoço, por opção própria. Apesar de a concorrente não ter culpa da decisão da colega, todos acabaram por ser sancionados: a Voz retirou 500 euros da conta de cada um.

Pode ver aqui as imagens do momento: