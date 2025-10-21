Arrependida? Vera quebra o silêncio após expulsão do “Secret Story 9”- e não esquece Dylan

Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

A noite de ontem no “Secret Story 9” foi marcada por fortes emoções e uma das decisões mais duras desta edição. Vera foi expulsa por decisão da Voz, depois de agredir o colega Dylan com dois estalos na cara. O momento da expulsão foi transmitido em direto, durante o Especial conduzido por Cristina Ferreira, e ficou marcado por lágrimas e uma conversa intensa entre a apresentadora e a concorrente.

Já esta manhã, Vera regressou à televisão como convidada do programa “Dois às 10”, também conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. Com visível emoção, a ex-concorrente falou sobre o que sentiu no momento da expulsão, fez um balanço da sua participação e reagiu às imagens que surpreenderam os telespectadores.

Logo no início da conversa, Cristina Ferreira questionou Vera se se arrepende do que aconteceu com Dylan. A resposta foi imediata: “Sim…”

E à pergunta “Se o Dylan estivesse aqui, tu pedias-lhe desculpa?”, Vera respondeu de forma direta: “Sim.”

Durante a entrevista, Vera explicou ainda o que correu mal na relação com Dylan, com quem manteve uma ligação próxima dentro da casa:

“O que falhou ali foi… num momento de uma dinâmica, ele começou a explicar certos acontecimentos de uma relação passada dele… e acho feio tentarmos diminuir alguém e contar algo muito privado sobre outra pessoa que não está ali para se defender. Foi a partir daí que dei um passo atrás.”

A ex-concorrente esclareceu que a aproximação inicial entre ambos foi apenas fruto de “entusiasmo”, acrescentando que, segundo Dylan, “os dois poderiam ir até à final se fossem um casal.”

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

Apesar da expulsão, Vera garantiu estar arrependida e pronta para seguir em frente, afirmando que traz boas memórias da casa mais vigiada do país.