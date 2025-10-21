Vera revela segredo ligado a cantor famoso — e explica por que razão ele tem uma versão diferente

Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

Depois de uma noite intensa no “Secret Story 9”, marcada pela sua expulsão após uma agressão ao colega Dylan, Vera regressou esta manhã à televisão. A ex-concorrente foi convidada de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa Dois às 10, onde falou abertamente sobre tudo: a sua experiência dentro da casa, o momento da expulsão e, sobretudo, o mistério em torno do seu segredo.

Com visível emoção, Vera revelou finalmente o segredo que guardou durante semanas: “Fui criada por um cantor famoso.” E o nome não deixou ninguém indiferente — José Malhoa.

“Durante um período da minha vida, a família do José foi muito importante para mim. Deram-me a oportunidade de viver momentos muito especiais. Os meus pais trabalhavam imenso e não tinham tempo de qualidade comigo... Éramos vizinhos”, contou Vera, ligeiramente emocionada.

No entanto, o que parecia uma bonita história de gratidão ganhou contornos inesperados. Cristina Ferreira explicou que José Malhoa não reconheceu a versão de Vera, admitindo não se recordar dessa proximidade.

“O José Malhoa não entendeu logo, porque se calhar a forma como tu percebes o que eles te ajudaram… para ele, pode não ser vista da mesma forma”, esclareceu Cristina. “A filha dele, a Rita, é quem o lembra de ti e explica quem foste na vida deles. Eles fizeram tudo do coração, mas tu sentiste que te ajudaram a formar quem és.”

Veja o momento, no vídeo em baixo.

Ainda assim, Vera fala da importância dessas memórias e que continuará a recordar o cantor e a sua família com carinho.

Recorde, no vídeo em baixo, o momento em que a ex-concorrente foi expulsa pela Voz.

A conversa, marcada por emoção e momentos de reflexão, mostrou uma nova faceta da ex-concorrente, que tenta agora seguir em frente após a polémica expulsão da casa mais vigiada do país.

Veja, no vídeo em baixo, a conversa na íntegra.