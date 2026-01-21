Inédito! Vera estreia-se no mundo da música ao lado de famosa cantora portuguesa

Vera Cláudia, ex-concorrente do Secret Story 9, tem vindo a mostrar-se numa nova fase da sua vida. Depois de apresentar um novo amor a ex-concorrente apresenta agora uma nova faceta: Acaba de se estrear no mundo da música.

Vera participou no mais recente videoclipe de Tanya, ex-concorrente do Big Brother Famosos, intitulado «Não faças Bluff Comigo».

O post no Instagram que anuncia o videoclipe, lançado a 9 de janeiro, já soma mais de 9 mil likes e centenas de comentários.

Também no YouTube, o novo êxito da cantora não passou despercebido: com milhares de visualizações, o vídeo tem feito furor e os comentários não o escondem: « Ficou espetacular», « Parabéns Tanya», « Parabéns o vídeo clip está muito lindo e a música está um espetáculo», entre muitos outros.

Veja o videoclipe completo aqui: