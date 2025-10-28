Expulsa do Secret Story, mas 'rainha' da Internet: Vera volta a viralizar com as suas reações icónicas

Vera foi expulsa do Secret Story 9 depois de ter agredido Dylan, mas mesmo fora da casa continua a ser um verdadeiro fenómeno. Se dentro da experiência a ex-concorrente ficou conhecida pelas suas frases icónicas, agora virou 'meme' por causa das sua expressões faciais que não deixam nada por dizer.

A assistente dentária, de 34 anos, esteve presente na gala da Casa dos Segredos deste domingo, 26 de outubro, e as reações que teve a alguns dos temas abordados não passaram despercebidas, nem às câmaras, nem aos fãs, que inundaram a Internet com novos memes de Vera.

Pode ver aqui alguns exemplos:

Dylan: depois de acabar a relação com a Vera, fui criando um sentimento (pela Ines)

A Diva Saramaga representa-me sempre! #sstvi pic.twitter.com/1NdBZfA4Vf — Big Sis (@Joanafm3) October 26, 2025

A Vera Saramaga sou eu neste momento #sstvi pic.twitter.com/Pl3iClRQ97 — Carina (@Castlesofjoy) October 26, 2025