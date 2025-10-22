O momento mais esperado: Vera reage aos seus vídeos mais virais no Secret Story

Vera foi expulsa do Secret Story - Casa dos Segredos 9 depois de agredir Dylan e nesta terça-feira, 21 de outubro, esteve no Dois às 10 a comentar a sua participação no reality show da TVI. A concorrente ficou conhecida pelos seus memes icónicos e teve a oportunidade de reagir aos mesmos.

O momento foi partilhado no Instagram da TVI e deixou os fãs ao rubro. Vera viu vários vídeos seus que se tornaram virais na Internet, e que foram até interpretados por rostos bem conhecidos, como Matilde Breyner, Bárbara Parada e Manuel Marques.

Entre várias gargalhadas e caras de espanto, Vera afirmou: «Isto está demais, imagino o quanto se estavam a rir de mim».

«Se eu achava que o Leandro estava a fazer rir as pessoas cá fora, tenho a dizer que afinal quem estava era eu», acrescentou.

Veja aqui o momento em questão: