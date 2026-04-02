A arder. Ana e Sara entram em confronto: «Cala-te querida!»

No Secret Story 10, durante o Especial com Cristina Ferreira, os concorrentes são confrontados com imagens da dinâmica das reclamações. Hugo perde a cabeça e grita com Ana, criando um momento tenso que deixa todos em choque. Quando a dinâmica termina, Luzia comenta com Ana que «fica sempre mal um homem gritar com uma mulher».

Ao rever as imagens, Hugo admite que «foi uma reação muito infeliz da minha parte», mas insiste que a colega é «mal-educada». Ana defende-se com ironia: «sou insuportável… não deixo que digam mentiras a meu respeito», condenando a atitude de Hugo, Sara e Ricardo João. A discussão escala quando Sara intervém, reforçando o alegado “mau jogo” de Ana e levantando a voz: «querida, cala-te», aumentando ainda mais a tensão dentro da casa.