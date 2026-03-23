A arder: Ariana confronta Diogo sobre a namorada e tensão aumenta com conversa com Eva

No Secret Story 10, Horas antes da gala, Ariana confronta Diogo por não lhe ter contado que namorava e o concorrente admite que essa omissão fez parte da sua estratégia, levando-a a considerar afastar-se. Mais tarde, Ariana desabafa com Eva, que garante já o ter avisado. Ao mesmo tempo, Diogo diz a João que não quer ser mal interpretado, mas admite que gosta de estar com Ariana. Já entre as concorrentes, Ariana tenta perceber o que Eva sabe sobre o comportamento de Diogo, mas esta disfarça e limita-se a aconselhá-lo a não magoar a pessoa que tem fora da casa.