A arder: Hélder entra em contradição e bate de frente com Ariana após forte acusação

No Secret Story 10, chega o momento de mais uma ronda de Mexericos e o primeiro aponta para “grandes amigos que, a pouco e pouco, deixaram de o ser”. Luzia acredita que a indireta é dirigida à relação entre João e Hélder, embora sublinhe que, na sua perspetiva, nunca foram verdadeiramente próximos. Hélder reage de forma ambígua, garantindo que não considera ninguém amigo, mas acaba por contradizer-se ao afirmar que tem amizades dentro da casa, deixando Ariana confusa. A discussão intensifica-se quando Ariana relembra um episódio em que Hélder expôs Hugo numa situação envolvendo Sara. Hugo desvaloriza e assegura que, se se sentisse exposto, falaria diretamente com Hélder, mas Ariana mantém a sua posição, apoiada por Sara, que prefere o silêncio para evitar colocar qualquer colega numa situação vulnerável.