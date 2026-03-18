VÍDEO SEGUINTE Sobre este vídeo A arder: Na presença de Eva, Diogo deita-se no colo de Ariana No Secret Story 10, Diogo deita-se no colo de Ariana e Eva assistiu a tudo em primeira mão. Secret Story Há 2h e 55min Últimos vídeos Últimos vídeos 04:09 A arder: Na presença de Eva, Diogo deita-se no colo de Ariana Há 2h e 55min 03:23 Sara acusa Liliana de manipular Tiago, confronto aquece e confiança fica abalada na casa Há 28 min 01:51 Hélder admite jogar como João, Luzia junta Sara ao mesmo ‘jogo’ e compara a casa a um tabuleiro de xadrez Há 34 min 02:21 Sara manda indireta, que cai sobre Luzia: «Não sabem enfrentar» Há 1h e 4min 03:44 Luzia mostra-se imparável, mas Eva contrapõe: «Não me encostem à parede» Há 1h e 21min 02:50 Berros! Liliana perde a cabeça e Sara responde: «Jogo baixo» Há 1h e 24min 04:59 Fora de si: Luzia explica o que é ser um bom concorrente Há 1h e 24min 05:06 Sem papas na língua, Tiago confronta Sara: «Doeu-me tanto...» Há 1h e 27min 05:11 A arder: Liliana acusa Sara de ser uma «provocadora baixo nível» Há 1h e 31min 05:30 Não se podem ver: Liliana e Sara em puro despique: «Ela quis-me provocar» Há 1h e 31min 09:16 Norberto ataca João e Ariana sai em defesa do colega: «Tens que aceitar» Há 1h e 34min 03:49 Afinal, qual é a definição de 'bom jogo'? Hélder responde Há 2h e 3min 02:17 Norberto não tem dúvidas sobre o seu segredo: «É o mais apetecível» Há 2h e 3min 07:03 Olhos nos olhos: A milímetros de distância, Diogo não se contém e pica Ariana Há 2h e 28min 01:01 Ariana estranha comportamento de Eva: «Porque é que agora nunca me dás abraços?» Há 2h e 47min 04:35 A arder: Liliana não cala revolta «Falsidades e injustiças» Há 2h e 49min