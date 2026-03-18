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A arder: Na presença de Eva, Diogo deita-se no colo de Ariana

No Secret Story 10, Diogo deita-se no colo de Ariana e Eva assistiu a tudo em primeira mão.

 

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