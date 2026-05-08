«A Ariana está-se a pôr a jeito»: João Ricardo não poupa as críticas à "falta de presença" da colega no jogo

No Secret Story - Desafio Final, João Ricardo considera que Ariana está sempre no mesmo sítio e que não tem aparecido muito no jogo. O concorrente admite que ela está cansada mas que ainda assim, tem que se esforçar mais se quer ir longe no jogo.No Secret Story - Desafio Final, João Ricardo considera que Ariana está sempre no mesmo sítio e que não tem aparecido muito no jogo. O concorrente admite que ela está cansada mas que ainda assim, tem que se esforçar mais se quer ir longe no jogo.

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ARIANA – 761 20 20 03

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LEANDRO – 761 20 20 11

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