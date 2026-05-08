«A Ariana está-se a pôr a jeito»: João Ricardo não poupa as críticas à "falta de presença" da colega no jogo

No Secret Story - Desafio Final, João Ricardo considera que Ariana está sempre no mesmo sítio e que não tem aparecido muito no jogo. O concorrente admite que ela está cansada mas que ainda assim, tem que se esforçar mais se quer ir longe no jogo.No Secret Story - Desafio Final, João Ricardo considera que Ariana está sempre no mesmo sítio e que não tem aparecido muito no jogo. O concorrente admite que ela está cansada mas que ainda assim, tem que se esforçar mais se quer ir longe no jogo.
Continue a votar no seu favorito para salvar! Vote na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas:
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 02
ARIANA – 761 20 20 03
BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04
LEANDRO – 761 20 20 11