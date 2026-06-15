«A bela adormecida é a personagem principal»: Pedro Jorge lança farpa a João Ricardo

No Secret Story - Desafio Final, Pedro Jorge lança farpa a João Ricardo e explica tudo a sara, o concorrente considera ainda que João Ricardo é uma mero figurante: «A bela adormecida é a personagem principal».

A gala deste domingo do Secret Story - Desafio Final ficou marcada por emoções fortes, polémicas e uma expulsão decisiva. Logo no início da noite, Marisa Susana insinuou que a relação entre Liliana e Fábio não estaria a atravessar a melhor fase, mas o ex-concorrente apressou-se a desmentir os rumores.

Um dos momentos mais emotivos da gala aconteceu quando Liliana e João Ricardo tiveram de decidir quem lia a carta da família. Num gesto de amizade, João Ricardo abdicou da sua carta para que Liliana pudesse ler a mensagem enviada por Fábio, acabando por se emocionar e chorar.

A noite ficou também marcada pela disputa do Passaporte para a Final entre João Ricardo, Marisa Susana e Leandro. No final, foi Marisa Susana quem levou a melhor, tornando-se na primeira finalista desta edição e ganhando ainda o direito a atribuir várias consequências divertidas aos colegas.

Nas votações do público, Sara foi a primeira concorrente salva da noite. Já no momento da expulsão, Liliana acabou por abandonar a casa mais vigiada do país, com 44% dos votos, ficando assim de fora da grande final do reality show da TVI.