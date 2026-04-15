A chorar com a desistência de Ricardo João, Ana janta sozinha no quarto

No Secret Story, Ana mostra-se muito abalada após a desistência de Ricardo João. Além disso, a concorrente fica perturbada com os momentos de tensão entre todos os concorrentes. Por isso, janta sozinha no quarto.

Veja o vídeo.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18