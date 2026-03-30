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A conversa que não viu. Diogo e Eva conversam a sós: «Que bom para ti que estás mais feliz com ela»

No Secret Story 10, durante a gala, o Norberto questiona se a Eva e o Diogo tinham uma relação aberta no exterior e ambos negam. O Hugo recorda que o Diogo deu a entender que algo do género já se tinha passado e o concorrente desmente. No jardim, o Hugo conversa com o Diogo, revelando que considera que a Ariana é egoísta, por ter dito que ia continuar com a sua vida sem pensar na Eva. Por fim, o Hugo aconselha o Diogo a não se envolver com a Ariana mesmo que tenham sentimentos, pelo menos enquanto estiverem na casa em frente à Eva.

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Na gala do Secret Story 10, durante o intervalo da gala, questionada pelo Tiago, a Ariana assume que gosta de estar com o Diogo e que o concorrente foi o primeiro a preocupar-se consigo quando todos lhe viraram as costas. O Tiago afirma que, no lugar da Ariana, perderia toda a admiração pelo Diogo. No entanto, constata que, apesar de a Ariana ter começado por ser um fantoche para o Diogo, passou a ser algo verdadeiro. Ao mesmo tempo, o Diogo e a Eva tentam esclarecer-se e o concorrente confessa que o amor que sente pela Ariana é diferente que aquele que sente pela ex-namorada. A Eva diz não acreditar e o Diogo garante que lhe vai pedir desculpa a vida inteira pelo que aconteceu, contudo, assume que se sente bem com a Ariana.

O momento romântico da noite ficou a cargo de João Ricardo, que se declarou à Eva com palavras arrepiantes. A namorada de João apareceu pela primeira vez e minimizou tudo o que se diz sobre ele ou Eva, garantindo que confia plenamente no namorado. No jogo, Hugo escolheu Ana como única responsável da cozinha, e esta retirou Sara da prova do líder. Luzia decidiu ver uma pista do segredo de Ana, aumentando o suspense entre os concorrentes.

A gala terminou com fortes emoções: João foi expulso e Eva saiu inconsolável, em lágrimas. Norberto conquistou a prova da imunidade, garantindo proteção para a próxima ronda.

  • Há 3h e 17min
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