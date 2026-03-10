Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

A correr para os braços de Cristina Ferreira: Esta foi a saída de Diana Dora do Secret Story 10

No Secret Story 10, Diana Dora foi a concorrente expulsa esta noite. Mal saiu da casa mais vigiada do país, a concorrente foi a correr para os braços da apresentadora e encheu-a de elogios.

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Em lágrimas e completamente desprevenidos: estas são as reações à expulsão de Diana Dora
07:32

Em lágrimas e completamente desprevenidos: estas são as reações à expulsão de Diana Dora

22:30 Ontem
Em lágrimas. Diana Dora revela o segredo e faz partilha emotiva
02:39

Em lágrimas. Diana Dora revela o segredo e faz partilha emotiva

22:26 Ontem
Com 19% dos votos, esta é a concorrente expulsa do Secret Story 10
01:38

Com 19% dos votos, esta é a concorrente expulsa do Secret Story 10

22:17 Ontem
Ricardo João e Eva frente a frente: «Não vieste para o hotel»
02:43

Ricardo João e Eva frente a frente: «Não vieste para o hotel»

22:16 Ontem
A ferver. Eva fica fora de si durante discussão com Ricardo João
02:30

A ferver. Eva fica fora de si durante discussão com Ricardo João

22:12 Ontem
Frente a frente aceso. Luzia dispara contra Hugo e reprova as atitudes do colega
07:26

Frente a frente aceso. Luzia dispara contra Hugo e reprova as atitudes do colega

22:11 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Ontem às 22:25
Em lágrimas e completamente desprevenidos: estas são as reações à expulsão de Diana Dora
07:32

Em lágrimas e completamente desprevenidos: estas são as reações à expulsão de Diana Dora

Ontem às 22:30
Em lágrimas. Diana Dora revela o segredo e faz partilha emotiva
02:39

Em lágrimas. Diana Dora revela o segredo e faz partilha emotiva

Ontem às 22:26
Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Ontem às 22:17
Com 19% dos votos, esta é a concorrente expulsa do Secret Story 10
01:38

Com 19% dos votos, esta é a concorrente expulsa do Secret Story 10

Ontem às 22:17
Ver Mais

Notícias

Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes

Ontem às 22:25
Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque

Ontem às 22:17
Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Ontem às 21:50
Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Ontem às 18:13
«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Ontem às 17:57
Ver Mais Notícias

Opinião

«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

Ontem às 17:48
Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

9 mar, 18:32
Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

8 mar, 22:04
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

6 mar, 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»
02:06

Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»

Ontem às 01:39
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

8 mar, 19:38
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

6 mar, 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

6 mar, 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

5 mar, 22:27
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Ontem às 21:50
Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Ontem às 18:13
«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Ontem às 17:57
Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

Ex-noivo Zé recorre a procedimento estético e é comparado ao atual de Liliana: «Quer ser o Fábio»

Ontem às 16:08
Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Há algo que une João, do Secret Story 10, a uma cara da TVI. E ninguém esperava

Ontem às 12:48
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»
08:12

A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»

Ontem às 18:49
Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça
03:51

Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça

Ontem às 18:14
Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Ontem às 18:13
«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer
01:43

«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer

Ontem às 18:04
«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

«Os próximos tempos vão ser incríveis»: Cristina Ferreira faz anúncio e deixa fãs em suspense

Ontem às 17:57
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em direto, Luíza Abreu envia mensagem às filhas de Luciana Abreu... e emociona-se!

Em direto, Luíza Abreu envia mensagem às filhas de Luciana Abreu... e emociona-se!

Ontem às 18:58
Já não há dúvidas: este vai ser o nome da filha de João Moura Caetano e Luíza Abreu!

Já não há dúvidas: este vai ser o nome da filha de João Moura Caetano e Luíza Abreu!

Ontem às 18:51
Marta Cardoso desabafa: "Já comecei tantas vezes do zero"

Marta Cardoso desabafa: "Já comecei tantas vezes do zero"

Ontem às 15:43
Liliana Aguiar sai do Dubai e abandona o gato? Influenciadora digital esclarece!

Liliana Aguiar sai do Dubai e abandona o gato? Influenciadora digital esclarece!

Ontem às 15:10
Francisco Monteiro submetido a exames médicos após agressões no Estádio da Luz

Francisco Monteiro submetido a exames médicos após agressões no Estádio da Luz

Ontem às 14:43
Ver Mais Outros Sites