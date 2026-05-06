A dar que falar. Leandro acusa João Ricardo de "gozar com os seus trejeitos"

João mete-se com o Leandro rindo de uma careta do concorrente que reage mal pedindo para o comentador não pegar “nos seus trejeitos”. João mostra-se surpreendido e Leandro reforça que ele já falou dos trejeitos três ou quatro vezes. Os dois entram em bate-boca e Pedro comenta que Leandro está a levantar "bandeirinhas". Leandro eleva o tom e João pede-lhe que pare de gritar. Acrescenta que Leandro vai ter de dar “muito ao chinelo” e acusa-o de estar novamente a fazer-se de coitadinho.