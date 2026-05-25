A desistência de Luzia está a dar que falar. E estas concorrentes fazem duras criticas à ex-colega

No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana, Sara e Flávia não compreendem nem a desistência de Luzia nem o motivo que a levou a tomar tal decisão. Todas têm algo a dizer e não poupam nas criticas. Veja tudo.

As linhas já estão abertas e já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.