A dinâmica "Como o público nos vê" gerou discórdia e Catarina foi alvo de duras criticas

No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana começa por dizer que aos seus olhos especula que tem a capacidade de fazer o público rir, mas a Liliana duvida que tal aconteça, uma vez que ela própria não entende a graça da colega. Catarina afirma que as pessoas lá fora podem estar a ver a sua verdade e que não vai deixar-se pisar por ninguém. Diz que na semana passada saiu uma pessoa que considerava antagonista e para ela, é um sinal positivo pois também estava nomeada. Afonso afirma que assim sendo, os rótulos que Catarina tem tentado colar-lhe, não estão a resultar. João Ricardo afirma que a Catarina o faz lembrar um relógio estragado pois apenas está certo 2 vezes ao dia. Catarina refere que João é agressivo e que está a enterrar-se num buraco sem fundo. Com recurso ao sarcasmo, João assume ser uma pessoa perigosa e Leandro afirma que fica contente pelo João Ricardo não estar embeiçado e consiga utilizar a ironia.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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