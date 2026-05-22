A disparar para todos os lados, Leandro 'pica-se' com quase toda a casa após Especial cheio de tensão

Depois do Especial do Desafio Final, Afonso mete-se com Leandro, dizendo que ele e Liliana só se enterram nas próprias palavras. Leandro diz que o tem visto a enterrar-se mais vezes que ele, mas não quer que ninguém se enterre, “ao contrário de ti”. Sara questiona onde é que disse que usava pessoas. Leandro garante que ela o disse e Sara, aos gritos, diz que falar é fácil, mas justificar é difícil. Sara acaba por sair. Leandro diz que tem tudo menos mentiroso, pois já teve a confirmação do Pedro Jorge. Aos gritos, diz que até admira o “mister não bandeiras a levantar bandeiras”. João limita-se a fazer “xiiu”. Leandro diz que ele tem muito boas respostas e os dois entram em picardia.

Há quatro concorrentes em risco expulsão. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou na APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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