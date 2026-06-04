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Sobre este vídeo

A falar baixinho, Bruno, Liliana e Nufla “cortam na casaca” dos colegas. E recusam ir à festa

No Secret Story - Desafio Final, Bruno, Liliana e Nufla falam baixinho uns com os outros e recusam marcar presença na festa. 

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