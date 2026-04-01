A ferver. Confronto entre Norberto e Ana dá para o torto: «Tens de ser posta no sítio!»

Durante o frente a frente entre Ana e Norberto, a concorrente revela acreditar que o rapaz se perdeu e apelida-o de “soft” acrescentando que teve muita sorte em ter conquistado a imunidade na última gala. Norberto acusa Ana de ser cobarde, má-língua, fraca, mal-educada e garante que vai ser expulsa no domingo. Na sala, os restantes concorrentes vão assistindo e a Jéssica vai concordando com Norberto. Os dois não se entendem e quando chegam à Casa, Jéssica também se junta a Norberto e arrasam a concorrente.

